【法證先鋒IV】陳煒連踩48個鐘冇停過：我經歷咗導演團隊換咗三輪

《法證先鋒IV》在星期一（17日）正式上映，因「安心偷食」而要抽掉黃心穎戲份重拍，令到本來的台慶劇推遲到現在才能出街。陳煒作為劇中主角，為這部劇的付出也不少，更試過接到「死亡通告」，要連續踩48小時廠景，認真攞命！

早前陳煒出席《法證先鋒IV》宣傳活動。（葉志明攝０

陳煒在劇中飾演一名科學鑑證主任，是黃浩然的下屬，煒哥直言這個角色十分多專有名詞，而且程序不能錯，科技比起上一輯又更加進步，這是一個大考驗。死背名詞自然會有容錯位，但大家都會理解，所以煒哥表示即使NG，大家也會體諒，而自己本身拍過《宮心計2深宮計》，背台詞已經考試成功，今次努力下也順利完成。

煒哥表示演員就係要一次過記晒入腦，然後一次過放低晒。（葉志明攝）

背台詞難不到煒哥，但有件事卻令她十分深刻，她說：「今次成個製作班底都係《宮心計2深宮計》班底，大家好有默契，今次真係講困難，真係今次破咗紀錄，一張通告拍咗48個鐘頭廠景，我係經歷咗導演、團隊換咗三輪，我依然喺度拍緊，所以都係幾耐力嘅考驗。我諗係TVB紀錄，因為未試過一張通告開咁長時間」事後煒哥只是睡了幾個小時，立即又要開外境，的確辛苦！

做演員難捱，但煒哥卻keep得相當好。（IG@陳煒）

即click睇煒哥皮膚，唔係講笑，真係keep得好好：

+ 6 + 5 + 4

有網民認為煒哥是TVB的視后遺珠，在《宮心計2深宮計》理應獲得「最佳女主角」，煒哥表示：「我依然仲努力緊，同埋我仲喺呢行大家放心，我仲拍戲，總有機會，我會繼續加倍努力。每一年有好多唔同製作，每一個演員都好努力，都要睇你嗰年遇到嘅角色適唔適合自己發揮，天時地利各方面都要配合。我覺得舊年攞咗最受歡迎電視女角色，都算係畀自己一個交代，都已經好開心，視后我依然會朝住呢個方向進發。」

呢種眼裡有紅的演技，勁！（網上圖片）

大家睇吓佢點用眼神做戲，學嘢！