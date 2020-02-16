武漢肺炎｜被網民鬧唔好返香港　Rainbow︰日本人都會話武漢加油

近年淡出娛樂圈的胡淽喬（前名：胡心諾Rainbow）為了陪伴男友願留在武漢，目前她仍然身處離武漢市中心一小時車程的鄉鎮，更不時在IG直擊當地情況。不過在周日（16日），她就接連在IG貼了幾則Story，開名反擊責罵她的網民，直言︰「一場疫症看盡人生百態」。

Rainbow不是在IG更新自己的動態，讓大家了解更多。（Instagram@annabella.woo）

Rainbow先在IG上載了一則Story，是一名網民回覆她較早前報平安兼祝大家新年快樂的動態，該網民用髒話說道︰「OnX留係（喺）武漢啦以後咪返香港」，而Rainbow也有回應說︰「你咁叻做鍵盤戰士不如好好關心下（吓）屋企人有咩可以做啦」，Rainbow把對話截圖開名放到Story，寫上︰「人地（哋）日本人都會話武漢加油，唔知呢條毒X係咪香港人，講啲好陰毒嘅說話咒我死。」

Rainbow反駁網民的責罵。（Instagram@annabella.woo）

其後，Rainbow再發動態表達感受︰「這個世界什麼人都有，一場疫症看盡人生百態。日本沒有坐地起價賣口罩，反而代購卻賣500蚊50個，香港藥房也發災難財。日本人會說，『武漢加油』，雪中送炭，香港人卻惡言相向，落井下石。不知道那些幸災樂禍的人是否生長在一個欠缺愛的家庭。沒有同理心的人如何教育下一代？」之後，Rainbow就貼出了不少網民表示支持她的回覆，她說︰「呢個世界仲有好多明白事理，有同理心的人，多謝大家，原來我唔update真係好多人留意，好啦好啦，以後每日一Story。」

點擊下圖了解更多Rainbow的情況！！