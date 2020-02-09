【武漢肺炎】Rainbow同網民Q&A　武漢解封都唔走：有人送走了隔離

𡃁模Rainbow（更名後Annabella，胡淽喬）受武漢肺炎而被困武漢邊境的一條小村莊中，連日都有網民關注她的人身安全又或是武漢當地的情況。今日她又再發佈IG Story，除了上載2段睇煙花的短片，跟網友說元宵節快樂：「雖然不能出門，但能看到這美的煙花，也是一種樂趣。」同時，她也截下了一段「疫病向農村蔓延趨勢」的新聞...

𡃁模Rainbow截下了Now新聞，並說已經有鎮上10個人被送走隔離。（IG@annabella.woo）

Rainbow在新聞上寫上：「我們鎮聽說有十個人送走了隔離，全鎮人口30150人。雖然我哋村冇人感染，但都不敢出門。」情況真令人擔心。



另外她也在留言區中回覆了粉絲提問，多謝大家的關心



1. 夠糧食嗎？

A：目前超市供應都尚算充足，仍然可以買到新鮮嘅蔬菜同埋肉類。我這邊還好，朋友堂姐(住武漢市中心的)說現在吃白糖煮白粥，因為唔敢出街買餸而且政府都唔俾出。

2. 你的護膚品夠用嗎？

A：暫時夠用，用曬就去超市買，雖然超市冇乜平時用開啲牌子，都是國貨品牌，唔緊要，我最鍾意試新嘢。

3. 你m巾夠用嗎？能買到乾淨的衛生巾？

A：雖然呢邊係農村，係超市都有國貨品牌或國際品牌喺內地設廠造的m巾，質素都不錯，非常時期已經買了些看門口，萬一出唔到街都有得用。超市也沒有出現搶購M巾、廁紙等情況。

4. 你會什麼時候回香港？

A：一日未解封，我都不會走，就算解封了，我也未必走，因為我不會掉下男朋友自己返香港㗎。