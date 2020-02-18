【武漢肺炎】內地美少女舞劍抗疫　真身原來是峨嵋派女弟子

武漢肺炎成為現時人人關心的話題，港人固然要戴著口罩外出，做足防疫措施，而在內地生活的市民，亦盡量減少出街，但估不到有美少女在悶極無聊下，竟然帶著劍落街順便丟垃圾，更即興在街頭舞劍，該視頻曝光後，網民隨即將該名少女起底，發現她原來有著驚人身分。

鄭秀文在電影《百年好合》中，飾演峨嵋派弟子，劍術通神。（劇照）

電影《百年好合》中鄭秀文曾飾演峨嵋派的女弟子，劍術通神，住在山上潛修苦練，但現實生活中的峨嵋弟子，卻是十分貼地，近日網上流傳一段視頻，片中一名戴著口罩，穿著粉紅鬆身睡褲的少女，左手拿著一袋垃圾，右手拎著一把劍，她隨手丟了垃圾後，即興在街頭舞劍，出招如行雲流水，翻騰動作純熟瀟灑，舞劍完畢後徐徐返回寓所，該段視頻雖然只有30秒，但有逾8千萬人收看，亦令人對片中的舞劍少女甚為好奇。

內地少女落街丟垃圾都會瘋傳，睇埋落去就知。（凌雲微博截圖）

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網民迅速將舞劍少女起底，原來她名字是凌雲，外貌清純，擁有靈動眼睛，現年22歲，是成都大學4年級學生，主修舞蹈編導，而且她還有另一個身分，就是峨嵋派的弟子，4歲開始習武，現時是國家級運動員，由於最近內地疫情擴散，她亦盡量留在家中，悶極無聊下才趁丟垃圾時舞劍，舒展一下筋骨，而她在網上火紅後，隨即拍了幾條關於武術的短片，不少網民紛紛俾like。凌雲丟垃圾舞劍成為全國熱話後，還有聲音說可以用武術抗疫，姑勿論結果如何，起碼身體可以更加健康。