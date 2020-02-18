陸浩明一時「口誤」　馮盈盈認為不是個人問題：我哋都有責任

馮盈盈今天（18日）出席《學是疫學非》的錄影節目，這次拍攝的特別版主要是為大家說一些抗疫方法。而盈盈早前自發到社區派口罩給一些老人家，所以這次拍攝這個特輯需要學到整搓手液的方法，令她再次有計劃自整搓手液派給有需要的人。她說：「整搓手液會成為我派口罩之外嘅另一個選擇幫大家嘅方法，我覺得呢個係一個可行性嘅活動。」

盈盈正在拍攝《學是疫學非》的錄影節目。（劉智源攝）

早前自發派口罩後，盈盈收到很多朋友來電說可以一起幫助做這件有意義的事情。她口罩的來源也是靠朋友在外地買回來，當然盈盈說購買口罩的金錢是自付：「幾位數就唔講咁多，但依家非常時期，係需要整個社會團結一心去做呢件事。講開口罩問題，如果你自己本身有多，可以分發俾一啲有需要嘅人。」

盈盈覺得香港人需要齊心抗疫。（劉智源攝）

另外早前陸浩明（6號）於TVB J2台節目《#後生仔傾吓偈》內，說香港是2003年SARS的病毒源頭，引起網民不滿而遭圍剿。盈盈是節目拍檔之一，她覺得６號在節目中出現一時「口誤」，這責任其實不是他一人責任，她說：「呢個係我哋整個節目團隊上上下下台前幕後都有份，大家係有需要負返呢個責任。針對返呢件事，6號一時口誤，令大家混淆訊息，我哋都明白當時冇即刻澄清都糾正，呢個係會引起大家唔同反應。但我覺得佢處理呢件事係成熟同勇於承擔。以我所知，今晚《#後生仔傾吓偈》都會提供一個正確版本畀觀眾。咁佢都好積極為自己犯錯去負責任，呢個態度值得我哋欣賞同學習。同埋呢事件關係作為拍檔，其實我哋都有責任，之後會更加做好內容核實，敏感度都會提高。」