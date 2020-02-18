【晚吹-啪啪Partner】教你撃退搭訕者滋擾　其中一招要扮Lesbian

ViuTV清談節目《晚吹 - 啪啪 Partner》每集都會邀請嘉賓討論不同跟兩性或者性有關的話題，最新一集以「Pick Up之王」為主題，嘉賓們大談被搭訕的經歷，更狂爆「Pick Up Line」（意指搭訕專用詞），當中有人喜歡老土的，有人喜歡生活化一點，讓大家一齊來看看。

嘉賓們就一口氣分享了幾句的「Pick Up Line」，一齊點擊下圖逐句睇！！

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當中他們認為能突圍而出的反而是說對方有黑頭這句，因為這樣反而可以令人出其不意，得到對方注意，而且有些女生喜歡被人挖苦，然後可以回一句「你真壞」，所以他們一致認為這簡直是「Pick Up Artist」（指把妹達人或搭訕藝術家）的招數。講開Pick Up Artist，其實這個詞語已流行好幾年，這類人會用特定技巧，去勾搭女性，更可以用一套固定手法，吸引女生。主持之一阿神（曾贊學）就話︰「呢個仲好啲，仲平民，只要嗰個真係靚㗎話，佢覺得竟然有人話我唔靚，就同你傾兩句先！」

嘉賓話，還是要靠顏值，如果是彭于晏講就好了。（電視截圖）

當然，嘉賓們也有他們的真實例子分享，當中有三招，第一招是找個朋友做Wingman（助攻手），嘉賓Ana分享有次去船P，想識一個男生，就叫一個男性好友幫她問對方拿電話，然後第二日send訊息給對方。Vika也會這樣做，但就是叫朋友試探對方有沒有女朋友，看來這個方法也很常用啊！

Ana話可以找個Wingman幫手。（電視截圖）

第二招是防止搭訕者騷擾的方法，即是拒絕對方，因為有好多人也不懂Say No，Anthe有一個方法，就是扮Lesbian，當時她兩個女生朋友走在街，有人上前說對其中一個說「可以認識一下嗎？」，另一個女生立刻拖着朋友的手說︰「我們在一起的。」看來這樣可以婉拒對方。

Anthe指扮Lesbian也可以婉拒了搭訕者的滋擾。（電視截圖）

第三招也是應付沒有興趣的搭訕者的方法，Vika介紹就是開一個假的社交媒體帳號，給對方一個假的，有頭像，但完全沒有更新的，就可以「甩身」。

點擊下圖睇吓5位女嘉賓嘅靚相！