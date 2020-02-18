哈里梅根夫婦單靠戴妃遺產坐食山崩　王子將拍Apple TV綜藝賺錢

自英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）於1月8日單方面宣布脫離王室以來，很多網友便開始討論他們如何賺錢。之前有提及過查理斯王子將為兒子提供私人財政支援，且已故戴安娜王妃的遺產高達2.1千萬英鎊（約2億港元），而梅根加入王室前已擁有500萬美金（約3884萬港元）存款，因此完全不用擔心收入問題。

雖然哈里王子夫婦二人要償還翻新位於肯辛頓宮（Kensington Palace）的住所Frogmore Cottage所花的240萬英鎊（約2424萬港元），但只是他們現有收入中的冰山一角。除此之外，他們還有哪些財富呢？

據外媒報道，梅根曾以每集5萬美金（約39萬港元）的片酬出演美劇《Suits》（金裝律師），想必這也在她上述存款之中；並且她在經營一個有關生活方式的blog，為加拿大品牌設計了自己的時裝系列。

據哈里夫婦官方網站顯示，他們95%的收入來自查理斯王子在「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）的收入，這是一個龐大的房地產與金融投資組合，去年帶來了2160萬英鎊收入。（GettyImages）

而對於哈里夫婦如何賺錢，外媒也做出一系列假設，據BBC報道，大概有5個途徑。

點擊下圖睇5大賺錢方式：

因此，即使哈里夫婦脫離王室，但賺錢的方式也有很多，而且金額不少，看他們如何選擇了。

哈里夫婦脫離王室依然飲食無憂。（GettyImages）