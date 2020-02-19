李光洙遇車禍受傷休養　《Running Man》算命師神預測奇準無比？

韓國藝人李光洙本月15日被一輛衝紅燈的汽車撞倒，其後證實右腳骨折，現時要留院休養，《Running Man》錄影等工作亦未能參與。有網民翻查早前播出的《Running Man》新春特輯，發現當時算命師朴成俊（音譯）已經預計李光洙大難不死，網民感嘆朴成俊的預測奇準無比！

李光洙本月15日遇車禍致右腳骨折，目前正留院休養。（資料圖片）

李光洙目前無法參與《Running Man》錄影。（IG/@sbs_runningman_sbs）

《Running Man》新春特輯於1月26日播出，當時朴成俊為8位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰預測新一年運程，他對李光洙的評語是：「就算踩到老虎尾巴也不會死」，換言之李光洙遇到意外，也會逢凶化吉。如今李光洙遇到車禍，沒有生命危險，觀眾不禁驚嘆朴成俊的「神預測」。

《Running Man》新春特輯中，算命師朴成俊預算李光洙遇到意外，也會逢凶化吉。（《Running Man》畫面）

不少人認為算命師的預測十分準確。（IG/@masijacoke850714）

回顧《Running Man》新春特輯算命師講咗乜