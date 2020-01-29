《Running Man》宋智孝鼠年財色雙收　劉在錫Haha會不和？

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韓國綜藝節目《Running Man》幾乎每逢農曆新年開始，都會邀請朴成俊（音譯）算命師，預測八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰新一年運程，而年初二（26日）播出的《Running Man》也不例外，究竟鼠年《Running Man》主持運程如何？

最新一集《Running Man》中，算命師預測八位主持鼠年運程。（《Running Man》畫面）

*宋智孝獲批今年有可能與男性交往，但對方性格不能太強勢。（《Running Man》畫面）

不少《Running Man》主持鼠年運程非常理想，特別是宋智孝獲批今年有可能與男性交往或收穫名譽，但對方性格不能太強勢；而今年正值本命年的劉在錫運氣不俗，要審慎行事，紅色和粉紅色有利劉在錫的運勢，但需要注意健康，與屬羊人士不合，算命師特別點名Haha無論生肖還是出生年份均與劉在錫相沖，令Haha非常委屈。當然，算命並無科學根據，究竟鼠年《Running Man》主持命運如何，則要看他們自己造化。

今年正值本命年的劉在錫運氣不俗，但算命師特別指Haha與劉在錫相沖。（《Running Man》畫面）

睇下Haha幾委屈！（《Running Man》畫面）

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