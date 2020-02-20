【多圖】陳婉衡簡淑兒孖住上戴口罩做Gym　感情好到手機暗藏密碼

自從陳婉衡（Alycia）和簡淑兒（Jessica）出名是好姊妹，就經常孖住上出動，除了經常一齊去玩外，日前二人原來更一齊去做Gym，相當健康。

Jessica同Alycia一齊去做Gym，但張相有個重點，是她們的手機殼是情侶款，好Sweet！（Instagram@_alyciac）

點擊下圖睇吓佢哋做Gym幾犀利！

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Alycia有一副Fit爆Body就很多人都知道，但不知道是不是受好姊妹影響，Jessica近年也大玩健身，日前兩位靚女就一齊去做Gym，更把相和片放到IG跟粉絲們分享。受疫情影響，大部分人都會戴口罩出門，而她們都好聽話，連做Gym也是戴着口罩，不過也無損她們的「戰鬥力」，做起負重運動上來也好落力。她們又點了一張二人的全身相，Alycia穿短Top大騷纖腰。不過，細心一看，原來她們連手機殼也是同款的，Jessica的寫了New York，Alyvia的寫了Vancouver，事關Jessica在8歲起於美國生活紐約讀書，而Alycia就在加拿大生活，二人同為2012年港姐的海外佳麗而結緣，原來手機殼也暗藏Sweet爆的密碼呢！

點擊下圖睇吓佢哋平時嘅靚相︰