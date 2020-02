陳婉衡(Alycia)出名身形Fit爆,她更經常在IG分享性感靚相,大派福利。早前到泰國布吉旅行度假的Alycia,雖然已經結束陽光海灘之旅返港,但連日來她都Keep住在IG分享在當地影的靚相。以比堅尼上陣的Alycia,大展Fit到漏的身材,果然是性感女神!

穿上間條比堅尼的陳婉衡(Alycia),坐在泳池邊,相當寫意。(IG@_alyciac)

穿上間條比堅尼的Alycia,坐在泳池邊,相當寫意。她寫道:「Missing the heat...as I’m freezing my ass off here in HK.(想念炎熱的天氣……我在香港冷得連屁股都變冰了。)原來這張相是早前她去布吉旅行時影的,看來Alycia都非常懷念當地的好天氣呀!

Alycia還在當地享受了情人節大餐。(IG@_alyciac)