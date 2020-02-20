神話隊長Eric時隔4年再拍韓劇　《怪咖！文主廚》盡展廚神本色

隨着《愛的迫降》等韓劇終映，新一輪韓劇即將播出，例如長壽男團神話隊長Eric繼tvN《又，吳海英》之後，時隔4年回歸小熒幕，與新生代女演員高媛熙主演Channel A劇集《怪咖！文主廚》，演繹鄉村美食愛情故事。

神話隊長Eric 時隔4年回歸小熒幕，與新生代女演員高媛熙主演Channel A劇集《怪咖！文主廚》。（《怪咖！文主廚》海報）

《怪咖！文主廚》講述星級廚師文聖模（Eric飾）辭去位於法國的韓國餐廳主廚工作後，回歸鄉村開餐廳，然而餐廳卻門可羅雀。除此之外，文聖模還遇上失憶的世界級時裝設計師劉Bella（高媛熙飾），經歷成長和愛情，從而獲得成功，是一部治癒愛情劇。

《怪咖！文主廚》講述星級廚師Eric，回歸鄉村開餐廳，並遇上失憶的世界級時裝設計師高媛熙。（《怪咖！文主廚》劇照）

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現實生活中，Eric是廚藝高手，過往在綜藝節目《神話放送》和《三時三餐》系列大展廚藝，又在自家YouTube頻道分享煮食心得。雖然Eric被詬病煮菜速度慢，用七小時才能煮好一餐飯，不過獲李瑞鎮、尹鈞相等大讚菜式美味，與《怪咖！文主廚》的文聖模角色設定不謀而合。至於Eric與文聖模個性是否相似，就要留意3月6日起，逢星期五、六播出的《怪咖！文主廚》。

Eric現實生活中是廚藝高手，在劇集會大展廚藝。（《怪咖！文主廚》劇照）