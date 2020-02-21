【武漢肺炎】羅鈞滿為CSI口罩再解釋　指自己「被時空交錯」

「武漢肺炎」疫情肆虐，香港的口罩供應問題未解決，市民繼續瘋狂搶購口罩。政府部門專用的CSI口罩更被人炒賣，網民質疑政府是否不小心將口罩流出市面。上星期三（12/2），TVB藝人羅鈞滿上載了一張戴着CSI口罩的自拍照，隨即掀起熱烈討論，網民質疑：「佢點得嚟？」有人懷疑他是否轉了行做公務員，還是早前出席明星足球隊與一哥的飯局而拿到？

羅鈞滿早前上載了一張戴着CSI口罩的自拍照，隨即掀起熱議。（IG/ @lunalunemond）

事隔數天，羅鈞滿今日（21/2）在個人IG及Facebook再就「口罩風波」解釋，他指自己「被時空交錯」，CSI口罩不是一哥飯局得來的：「12號我戴住CSI口罩去吉隆坡、14號返到香港、16號去食波後飯、17號波後飯嘅片流出，之後就被時空交錯變成『食完波後飯就有得戴CSI口罩上機』。」

羅鈞滿今日再就「口罩風波」解釋。（IG/ @lunalunemond）

之後羅鈞滿仲話：「世界已經好亂，大家都係香港人，與其不斷謾罵，不如諗下方法點解決呢個困局。呢個世界唔係剩係得1同2，冇人會絕對思想或者立場相同，冇需要迫對方成為自己。OK嘅，見到咪say個hello。唔OK嘅，咪當睇大家唔到。」

羅鈞滿的解釋似乎未解答到網民的疑問：「其實個問題係點解你有CSI口罩！」、「講埋點解有CSI口罩先啦。」、「咁你個CSI口罩點買返嚟？」不過，仍有一班忠實粉絲大叫他加油。