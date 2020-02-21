《造星II》「M先生」四川返港傳發燒兼屙嘔　經理人：已隔離14日

「武漢肺炎」肆虐全球，單在香港已有數十單確診個案，更造成兩人死亡，搞到人心惶惶。今日（21/1），有網民便在社交網站群組發文稱收到消息，指歌手「M先生」最近獲公司安排拍攝廣告相，當「M先生」與攝影師見面，便向對方表示自己剛從四川返港，14日內有發燒及屙嘔，攝影師聞言即打算取消是次攝影，可是「M先生」所屬的電視台堅決繼續。

其間，「M先生」在攝影棚周圍走，搞到經理人都忍不住出聲，叫他「定定哋」，惟這位歌手不聽勸告，更謂：「再嘈喺你塊面咳吖喇！」而這位網民亦在文末講出「M先生」真正身份的提示，指他的英文名僅得兩個英文字母，而他的姓氏與「歌神」相同，矛頭直指《全民造星II》亞軍MC（張天賦）。

點擊下圖觀看原文，以及MC照片：

+ 10 + 9 + 8

到底是否真有其事？MC經理人蕭寶年（寶姐）接受《香港01》時坦言昨天MC確實與Pheobus（吳啟洋）、Oscar（李祉均）一起為服裝品牌拍攝廣告，但網民提及的大部份細節屬子虛烏有：「呢個廣告原本係2月4號拍攝，1月31號Fitting。喺1月31日，我哋已經通知廣告商MC去過四川，個客就想佢隔離14日先，最後順延到尋日先拍，已經過晒14日。」

寶姐又指MC無論是在家隔離，還是拍攝期間，均沒有任何異樣，不似網民所述又屙又嘔又發燒：「如果佢有事，我哋都冇理由畀佢拍嘢啦，因為除咗佢同我之外，仲有好多人喺現場。（佢現場有冇同你講『再嘈喺你塊面咳』？）佢冇講呢啲嘢，佢唔係一個唔尊師重道嘅人。」