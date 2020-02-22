【愛的迫降】孫藝珍出道廿年依然清純　公開4招保養秘訣簡單易學

由玄彬與孫藝珍主演的劇集《愛的迫降》雖然已經於上周播出大結局，但依然人氣不減。除了兩人在劇裏劇外的曖昧互動成為焦點之外，現年38歲的孫藝珍，雖然出道20年，但依舊維持初出道時清純的少女容顏，歲月完全沒有在她臉上留下痕跡，果然是天生麗質。以下一起重溫孫藝珍每個時期的靚相，這位「國民初戀」絕對是由細靚到大！

由玄彬與孫藝珍主演的劇集《愛的迫降》大受歡迎。（劇照）

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作為韓國第一代國民初戀，孫藝珍與河智苑、金荷娜、宋慧喬、全智賢被稱為「韓國當家五大花旦」。孫藝珍不但顏值高、身材好，更帶有高雅又溫柔的鄰家女孩氣質，是不少男士心目中的女神。她在2000年以電影《秘密》初登上大銀幕，出道20年來，拍過無數經典作品，至今依然行清純路線，深受觀眾喜愛。2003年孫藝珍在電影《假如愛有天意》中出演女學生，清純氣質加上青澀的樣貌，迷倒不少男生！

孫藝珍當年憑電影《假如愛有天意》紅遍亞洲。（劇照）

重溫孫藝珍不同時期靚樣：

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2010年孫藝珍與李敏鎬合作拍攝劇集《個人取向》，雖然這對姊弟戀相差5年，但Keep住童顏的孫藝珍看起來依然十分年輕。而在前年播出的浪漫愛情劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，孫藝珍與小鮮肉丁海寅再上演一段姊弟戀。兩人在現實中相差7年，但擁有精緻樣貌、Fit爆身材的孫藝珍魅力十足，不但毫無違和感，更成功俘虜不少觀眾！

孫藝珍與小鮮肉丁海寅在浪漫愛情劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》中上演一段姊弟戀。（IG@yejinhand）

38歲的孫藝珍無論身材還是皮膚多年來都維持在巔峰狀態，純天然靚樣同少女時期的她完全零差別！而她亦曾分享自己保持完美狀態的Tips，想擁有天使面孔、魔鬼身材全靠以下四招：

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