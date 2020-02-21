【愛的迫降】重溫孫藝珍玄彬甜蜜花絮　好友始終難成情侶？

韓劇《愛的迫降》雖然已於16日大結局，可是劇中主角孫藝珍及玄彬二人的關係，依然是劇迷的焦點。二人自2018年合作電影《協商》（又譯：《極智對決》）後已多次傳緋聞，到近日被指兩人在拍攝期間在枱下拖手後再否認戀愛，究竟私下在片場經常開玩笑的二人，是否始終難成情侶呢？

孫藝珍和玄彬在《愛的迫降》內，合襯到不得了。（劇照）

《愛的迫降》中的孫藝珍和玄彬總算有個大團員結局，可是部分劇迷一早已是這對緋聞情侶檔的粉絲，當然會覺得意猶未盡。劇迷除了開始翻煲劇集外，二人充滿歡笑及粉紅泡泡的拍攝花絮又再成為話題，不如一起重溫以下5個最甜蜜時刻。

玄彬NG後互相掃背 ↓↓↓

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超心動摸頭殺 ↓↓↓

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玄彬刻意NG摸孫藝珍手 ↓↓↓

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醫院病床上談情 ↓↓↓

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玄彬雙手緊抱熱情狂奔的孫藝珍 ↓↓↓

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從《愛的迫降》的拍攝花絮中可見，孫藝珍和玄彬在片場上的相處就像一對經常開對方玩笑的好朋友一樣。作為女方的孫藝珍比較愛撒嬌，玄彬則感覺比較被動和冷靜，最多只會在一旁以溫暖的笑容看着她。雖然二人非常投契，拍攝期間亦有大量身體接觸，可是花絮中見到，玄彬絕對是一位公私分明的紳士男。尤其最後一幕對戲期間，孫藝珍跳上玄彬身上時，他亦保持一對「紳士手」，絕無抽水成份。

當然不少劇迷都非常期望二人戲假情真，究竟兩人的確友誼過深難以刷出愛火花，還是這就是「友達以上，戀人未滿」的關係呢？孫藝珍和玄彬多次傳緋聞，就算被粉絲拍到在美國一同逛超市，被指在枱底拖手也立即否認戀愛說。雖然藝人沒有義務公開戀情，亦沒有證據顯示二人超越朋友關係，可是這種若真若假的關係，是否最吸引粉絲繼續留意及發掘呢？

玄彬的「紳士手」，第一集已經出現過。（YouTube截圖）

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