【Westworld】相隔兩年終於回歸　預告Dolores同Maeve自相殘殺？

HBO神劇《西部世界》（Westworld）相隔兩年終於在3月15日重磅回歸，在正式上架不足一個月HBO就率先發布了正式預告讓劇迷推測新一季的劇情去向。在預告的開首，主角Dolores（Evan Rachel Wood飾）說：「我在這個世界出生，最初的記憶就是痛苦。對我的族類來說，有一個地方從來不允許我們前往，一個我們從來不能看到的地方，就是你們的世界。」

第三季將於3月15日回歸。

其後畫面就見到Dolores在人類生存的現實世界，並拉攏飾演建築工人Caleb的Aaron Paul一起反抗，相信Dolores是希望聚集受壓迫的人類，準備對控制他們生活非常有權勢的人作出復仇計畫。

另一邊廂，剛剛甦醒的Maeve（Thandie Newton飾）發現自己身處一個陌生地方，並由Vincent Cassel飾演的新反派角色指使她殺死Dolores，預告Maeve跟Dolores將會來一場大對決。在預告的中段背景音樂播出Guns N' Roses的經典歌曲《Sweet Child O' Mine》，然後Dolores就跟「Man in black」說：「歡迎來到遊戲的最終章。」暗示今季將會來一個了斷。