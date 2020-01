《西部世界》女星稱高比拜仁為「強姦犯」　被全球球迷洗版鬧爆

一代NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)於本月27日因直升機事故,跟13歲次女Gianna意外身亡,消息震驚全球。當各界人士及球迷都還未能接受高比已離開人世的消息之際,HBO劇《西部世界》(Westworld)的同志女星Evan Rachel Wood竟然在Twitter留言悼念高比時,竟然稱高比為「強姦犯」,可惜留言一出就立即被大批球迷洗版鬧爆,其後Evan見狀後立即把帳戶設為私人。

Gianni跟Kobe在意外中身亡,相信直至現時全球球迷都未能接受事實。(Getty Images)

Evan Rachel Wood在Twitter上留言表示:「所發生的是悲劇,我為高比的家人感到心碎。他是體育英雄,亦是強姦犯,而這些真相都可以同時存在。(What was happened was tragic. I am heartbroken for Kobe's family. He was a sports hero. He was also a rapist. And all of these truths can exist simultaneously.)」而Evan所講述的是指2003年高比涉嫌強姦一名19歲酒店女服務員的時間,高比舉行記者會承認有跟上述女子發生性行為,但否認強姦,後來因為該女子拒絕作證而撤銷案件。另外除了Evan,CNN及華盛頓郵報(Washington Post)同樣因舊事重提而被高比球迷鬧爆。