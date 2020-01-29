《西部世界》女星稱高比拜仁為「強姦犯」　被全球球迷洗版鬧爆

一代NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於本月27日因直升機事故，跟13歲次女Gianna意外身亡，消息震驚全球。當各界人士及球迷都還未能接受高比已離開人世的消息之際，HBO劇《西部世界》（Westworld）的同志女星Evan Rachel Wood竟然在Twitter留言悼念高比時，竟然稱高比為「強姦犯」，可惜留言一出就立即被大批球迷洗版鬧爆，其後Evan見狀後立即把帳戶設為私人。

Gianni跟Kobe在意外中身亡，相信直至現時全球球迷都未能接受事實。（Getty Images）

Evan Rachel Wood在Twitter上留言表示：「所發生的是悲劇，我為高比的家人感到心碎。他是體育英雄，亦是強姦犯，而這些真相都可以同時存在。（What was happened was tragic. I am heartbroken for Kobe's family. He was a sports hero. He was also a rapist. And all of these truths can exist simultaneously.）」而Evan所講述的是指2003年高比涉嫌強姦一名19歲酒店女服務員的時間，高比舉行記者會承認有跟上述女子發生性行為，但否認強姦，後來因為該女子拒絕作證而撤銷案件。另外除了Evan，CNN及華盛頓郵報（Washington Post）同樣因舊事重提而被高比球迷鬧爆。