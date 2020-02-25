武漢肺炎謠傳由P4流出　最高防護實驗室病毒極危險？

早前，有網絡傳聞指「武漢肺炎」的爆發與武漢實驗室有關，包括距離華南海鮮市場30公里、國家最高第四級（P4）的中科院武漢病毒研究所實驗室。不過中國中國科學院武漢病毒所研究員石正麗在傳聞廣泛散播後，即以「以性命擔保」非由實驗室洩露；中國外交部發言人耿爽亦指發表這種聳人聽聞的言論的媒體和個人，不是居心不良，就是荒謬無知，稱這個傳聞是無科學根據，反讓中國的人們不僅要對抗病毒，還要與陰謀論來對抗。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室。（網絡圖片）

實驗室級別

其實實驗室一般都分為四個級別，是根據微生物危險度等級相對應的生物安全水平去界別，簡稱P1至P4。P1等級的實驗室為「一級生物安全等級」，處理較多種類的普通病原體，例如犬傳染性肝炎、非感染性的埃西里氏大腸桿菌，以及對於非傳染性的病菌與組織進行培養；P2等級的實驗室為「二級生物安全等級」，研究的病原體為對於人員和環境具有潛在危險的中度病原體，能處理較多種的病菌，且該病菌僅能對人類造成輕微的疾病，或難以在實驗室環境中生存，例如沙門氏菌、腮腺炎病毒或抗藥性金黃色葡萄球菌等。

工作人員演示新型冠狀病毒mRNA疫苗研發實驗過程。（新華社）

P3等級的實驗室屬「三級生物安全等級」，稱為防護實驗室，適用於臨床、診斷、教學、科研、或生產藥物，這類實驗室專門處理本地或外來的病原體且這些病原體可能會藉由吸入而導致嚴重的或潛在的致命疾病，而這些病原體都是目前已有治療法但可能導致人類患嚴重的致命性疾病的各種細菌、寄生蟲和病毒，例如炭疽菌、SARS、黃熱病等；而P4則是「四級生物安全等級」，是最高防護實驗室，此級別需要處理危險且未知的病原體，病原體可能造成經由氣溶膠傳播之病原體或造成高度個人風險，而且仍無任何已知的疫苗或治療方式，例如剛果出血熱、伊波拉病毒以及天花等。

P4的安全措施

進出P4等級實驗室的要求非常高，實驗人員嚴禁單人作業而且必須接受人員受傷或疾病狀態下緊急撤離程序的培訓；強制性地穿戴獨立供氧的正壓防護衣，出入口亦配置多個淋浴設備，同時有真空室與紫外線光室，及其他旨在摧毀所有的生物危害的痕跡之安全防範措施，就連廢棄物都需以最嚴謹的方式銷毀，通風及過濾系統亦是最高規格。2019年上架，講述伊波拉病毒爆發的迷你美劇《The Hot Zone》就曾經拍下進出P4實驗室的進出情況。故事中主角Dr. Nancy Jaax（Julianna Margulies飾）因為一次失誤，加上保護衣上的破洞，最後引發軒然大波令伊波拉病毒爆發，全國面臨着完全看不見的致命危機。

一次意外就好大劑：