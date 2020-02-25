【武漢肺炎】何超蓮撲口罩贈醫院前線人員　佘詩曼都留言讚好

新冠狀病毒肺炎肆虐，疫情蔓延至全球，不少市民都急於搶購口罩、漂白水、消毒酒精等用品自保，但前線醫護人員的口罩供應仍然短缺。賭王何鴻燊千金何超蓮（Laurinda）繼早前撲口罩贈基層弱勢社群後，今日超蓮又再在Instagram上載了一批口罩，並表示會先將這批口罩捐贈給醫院前線人員，殘疾人士，失明人士，露宿者，清潔工人，低收入家庭及老人院等。

今次係超蓮撲嘅第三批口罩。（IG圖片/@laurinda_ho）

超蓮在香港創辦慈善機構「Smile with Us HK一起微笑」，經常舉辦活動幫助弱勢社群，今次她在Instagram留言表示：「@Smilewithushk 第三批口罩共28000個現已到港，我們依然未敢怠慢，這批口罩會捐贈給醫院前線人員，殘疾人士，失明人士，露宿者，清潔工人，低收入家庭及老人院等。第四批口罩亦會緊隨到港，你們的留言對我們非常重要 請大家繼續吿訴我們任何急需口罩的機構或團體聯絡方式，或者私訊 @smilewithushk 一樣可以的。讓我們把口罩捐出，保護自己，保護身邊人！ 注意個人衛生，減少出門 多洗手，多消毒 望攜手努力，雨後見彩虹」出Post後，有大批網民及粉絲力幾留言感謝超蓮為社會出力，大讚她人美心善，而佘詩曼及洪永城都留言讚超蓮。

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