武漢肺炎肆虐全球，令不少人對醫院也產生戒心，就算患病也拒絕入院，而內地國家一級演員、曾在《雍正王朝》飾演忠臣張廷玉的杜雨露，雖然罹患肺癌，惟武漢肺炎疫情肆虐不敢入院，留在家中治理，終在本月21於哈爾濱寓所病逝，享年79歲，對於痛失這位演藝前輩，圈中人及觀眾也深感惋惜。

杜雨露患上肺癌，卻在武漢肺炎下不敢入院，終在本月21日病逝。（朱彥碩微博圖片）

中視協演員工作委員會官方微博，近日公布國家一級演員杜雨露的死訊，指他雖然患有肺癌，卻因為在此特殊時期，家人不敢送他入院，而他在寓所病逝後，家人表示在此特殊時期，後事一切從簡。杜老師留給世人的遺言為「宇宙這麼大，我們還會遇見」，網民紛紛表示哀痛及惋惜，希望他一路好走。

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杜雨露1960年畢業於哈爾濱藝術學院，早年從事話劇工作，至1979年演出電影《姦細》正式入行，他的代表作有《雍正王朝》張廷玉、《大宅門》白萌堂、《天下糧倉》米汝成、《神醫喜來樂》王天和及《康熙秘史》鰲拜等。杜雨露跟太太朱詠鈺結婚58年，育有一子兩女，兒子杜剛曾是黑龍江乒乓球教練，教導世界乒乓球冠軍孔令輝打球。由於杜雨露75歲後身體狀況大不如前，開始淡出幕前，近日傳出噩耗，粉絲紛紛表示不捨及難過。