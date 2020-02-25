【武漢肺炎】日本口罩設計古怪？　周奕瑋解釋摺位點解向上又向下

「武漢肺炎」肆虐全球，截至周一（24/2）香港已超過80宗確診個案，當中更有兩人死亡，搞到人心惶惶，要周圍搵方法撲口罩防疫。相信不少人用不同途徑購得日本生產的口罩，但拎上手就立即「黑人問號」，因為這些口罩的「風琴位」向上摺又向上摺，不似一般外科口罩摺痕統統向下。雖然這類口罩的上緣都有鐵線，要戴一定分到上下，但它們裏外都是白色，實在令人無從入手，完美貫徹「日本嘢」總是古古怪怪的印象。

「日式口罩」確實與一般外科口罩有所分別。（網上圖片）

今日（25/2），多次在日本拍攝旅遊節目的周奕瑋（Jarvis）便於社交網站為大家指點迷津，指部份日本口罩的上半部向上摺、下半部向下摺的設計，原因是為增加口罩與面部之間的空間：「上下拉開口罩呢款口罩，佢就會變得立體，有多啲空間。有多啲空間。除咗有助呼吸之外，女士們亦都可以唔怕口罩太貼妝會整花。」他又補充指日本醫療用的外科口罩其實與其他地方一樣摺痕向下。

周奕瑋曾主持無綫（TVB）節目《周遊東京》、《周遊關西》。（Instagram/@jarvischow）

提到「日式口罩」裏外全白底面難分，他直言如果拉開口罩，觀察口罩的弧度便自然分辦到：「有人可能會覺得睇條口罩繩連住邊一邊，連嗰邊咪裡面囉！其實都唔一定，因為日本有啲廠商會特登將條繩連喺外面，一來為咗連接位唔會整痛塊面，二來因為橡筋拉扯，就可以令到口罩更貼面。」當然，每款口罩的設計也不盡相同，所以他為大家解答後都「笠一笠頭盔」：「每個設計都有佢地背後特別嘅原因，所以戴之前最好睇清楚說明，唔怕會反轉。」

周奕瑋真係成日去日本：