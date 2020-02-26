Angelababy年輕舊照微博瘋傳　Baby Fat仍獲網民大讚：好嫩好仙！

Angelababy（楊穎）擁有精緻五官及出眾外形，即使已經為人妻為人母依然是女神級靚女，但出道至今整容傳聞不斷。日前有網友在微博Post出幾張Baby早期舊照，雖然相中稚嫩的Baby仍帶有Baby Fat，但不少網友都留言大讚她「顏值一直在巔峰！」

Angelababy（楊穎）雖然已經為人妻為人母，但依然少女味十足。（IG@angelababyct）

有網友在微博曝光Baby幾張舊照，寫道：「我發現了她的一顆新頭，以前沒見過。」相中的Baby一頭黑髮，對着鏡頭甜笑，同現時一樣鼻高高，不過就面圓圓，有一點Baby Fat，而且雙眼明顯比現在細，引來網友質疑：「覺得這是兩個人啊，是我臉盲嗎」、「真沒認出來」。

有網友在微博曝光Baby幾張舊照，相中的Baby一頭黑髮，對着鏡頭甜笑，不過就面圓圓，有一點Baby Fat。（微博@瓜鵝子bot）

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不過亦有不少粉絲為Baby平反，認為舊照中的Baby與現時相比只是妝容有差異，加上Baby Fat才會令雙眼看起來比較細：「眼妝的問題吧感覺還好」、「一直都很美啊」、「顏值一直在巔峰」、「好嫩好仙」，更紛紛Post出Baby不同時期的舊照，力證Baby從未整容！

不少粉絲為Baby平反！（微博@angelababy）