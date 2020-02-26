【多圖】王心凌貼絕美自拍慶出道17周年　力證美貌多年不變

2003年出道時有「甜心教主」之稱的王心凌以甜美可愛形象迷倒萬千少男少女，不經不覺原來她已經出道了17年，周二（25日），她在IG寫道原來當天是出道17周年的日子。她選擇以健康的方式——做運動去度過這一天。

2011年的王心凌樣子依舊甜美。（Youtube影片截圖）

王心凌在IG貼了一張自拍，相中的她素顏示人，皮膚超白滑，不過就好像有點疲態。她留言寫道︰「今天是出道17週年，還是要健康運動Zumba 一下，很想念大家呢～～這段時間我們都要保護好自己，提高自我免疫力，勤洗手做消毒， 手未清潔前不要碰揉眼口鼻，在密閉空間正確戴好口罩，防護措施要做好，保護自己也保護他人，我們都要健康平安，也謝謝所有一線防護醫護人員的守護，你/妳們辛苦了！凌寶們～期待雨過天晴後的相見。」她也不忘提醒粉絲們要注意防疫。

王心凌上傳自拍慶祝出道17周年。（Instagram@cyndiloves2sing）

回顧出道前，王心凌曾到日本受訓，之後以輕快甜美曲風俘虜少男少女，一首《當你》到現在也一直有人翻唱，直到近年，偶有傳出她的樣子似乎有點差別的報道，整容醜聞纏身，去年更離奇出現一輯她出席活動時雙眼及嘴唇浮腫的照片，不過當時她所屬公司「天晴娛樂」表示：「王心凌遭不明人士刻意擷取表情角度，散布疑似重製加工之照片，並加以惡意評論，已造成本公司傷害更中傷藝人名譽。」更貼出幾張當時活動的照片，力證流傳的一輯圖是被惡意加工。其實王心凌不時做運動保持健康和體態，她在社交平台上傳的照片都見到她Keep得好好呢，這次的自拍更保持了她一貫的青春美麗！

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