【埋嚟睇·埋嚟玩】伍詠薇自嘲「老襯底」：雖然我個樣生得好壞

全港首個以電視直播形式的 ViuTV全新互動遊戲節目《埋嚟睇·埋嚟玩》，將於3月2日晚十點半隆重首播，更找來一向予人大癲大肺玩得之感的伍詠薇（伍姑娘）壓陣做總主持，並會在每集選出四個「最具創意答案」得獎者，每人可贏取港幣一千元正。

伍姑娘日前牛一，無懼疫情齊眾好友打邊爐慶生日。（陳順禎攝）

伍姑娘指出過往做直播的綜藝節目，都會出現在大騷活動上，但以半小時形式玩互動遊戲贏獎金是史無前例：「其實對我嚟講係一個好大嘅挑戰，因為要我好似返工咁，每晚都要十點半至十一點都要棟喺度做直播，雖然我個樣生得好壞，好似食煙飲酒打牌樣樣齊，但現實中我其實係一個宅女，係一個「老襯底」，一到夜晚我就好眼瞓嗰啲人。」

伍姑娘透露契細佬陳山聰太太懷有身孕時，山聰一早已經知會她喜訊，並不是從報道得知消息。（陳順禎攝）

至於為何被選中做孭飛節目總主持，伍姑娘娓娓道出箇中原因：「其實年底嘅時候已經傾緊呢次合作，佢哋都考慮過邊類型嘅主持啱做呢個節目，我自己諗選擇係可以好多，其實可以唔多嘅，因為好多女演員本身都會有好多包袱，因為佢哋會好多顧慮嘅說話唔講得，但大家都知我從來都冇包袱喺身，我會咩都講，咁所以變咗大家覺得我好啱做呢個節目，就搵咗我做。」（酬金好高？）伍姑娘笑言：「電視台出手一定唔會好高，但大家都明白製作嘅嘢，如果我話好多錢都係呃你㗎啦！但本身價錢都唔係太低嘅，係我幾滿意又幾舒服嘅價。」