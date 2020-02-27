王卓淇大騷22吋小蠻腰　反擊網民負評：為金錢出賣自己我做不到

TVB小花王卓淇（Erin）經常在IG Post靚相大派福利，憑着Fit爆身形深受粉絲喜愛。近期因為新冠肺炎疫情肆虐，不少人都減少外出，Erin亦不例外。日前她在IG上載一張躺在瑜伽墊上的照片，並寫道：「沒有所謂完美身材，只在乎你努力不努力。」身穿運動Bra Top及短褲的Erin大騷22吋小蠻腰同白滑長腿，看來她近排都沒有偷懶，密密操Fit身形！

王卓淇（Erin）最近留在家中都密密操Fit身形，大騷22吋小蠻腰！（IG@erin_kay）

Erin憑甜美樣貌及大長腿成功上位，吸引超過16萬粉絲關注，不過亦有不少網民的留言相對負面，認為她賣弄身材。對此，Erin日前就發長文寫道：「看了一圈女藝人們新聞下的評論（當然包括我自己的），某些人對女性惡意真的很大。我想說，女生也可以努力給自己想要的生活，不是每個人都期待被人圈養！像我，就算未來成家了，我也一定會堅持工作，因為工作給我的滿足感真的很大。現在演藝事業和網上生意越做越好，我也很開心！然後單身也可以很快樂！當然遇到相愛的人更加幸運，我也在等！但是為金錢出賣自己的事情，我做不到，有這種意圖的人也不需要私信我！自己、家人和貓貓，我也是養得起的。」

Erin憑甜美樣貌及大長腿成功上位，不過亦有不少網民的留言相對負面，認為她賣弄身材。（IG@erin_kay）

Erin更希望外界對女性的惡意少一點，不要隨意批評人：「都2020年了，每個女生愛穿什麼衣服是她們的自由，我覺得好看就好。希望世界跟我一樣疼愛我們這群努力生活的女生！說每一句留言之前，希望你先跟自己說一句同樣的話，體會一下，也許這樣少一點惡意，多一份愛。」

Erin認為每個女生都有穿衣的自由，希望外界對女性的惡意少一點。（IG@erin_kay）