小豬羅志祥化身朱碧石同清朝人撞樣　似足皇后私人英文老師

有「亞洲舞王」之稱的羅志祥（小豬）高大靚仔是不少人心中的男神代表，同時他亦有另一個身份就是化身為女人名叫朱碧石的美女，同樣地深受大家喜愛。但近日有細心的網友就發現，原來小豬化身為朱碧石的模樣，竟然與未代皇后婉容的英文老師伊莎貝·英格朗撞樣，搞到不少網友都笑說伊莎貝·英格朗就是朱碧石的前世。

小豬的另一個身份就是朱碧石。（羅志祥﹑重頭戲微博圖片）

從網上曝光的清朝未代皇后婉容與她的英文老師伊莎貝·英格朗的合照看，伊莎貝·英格的五官非常深邃，而且擁有一雙又大又圓的眼睛，看上去卧蠶非常明顯。而不約而同地朱碧石的五官同樣地非常深邃，而且他的卧蠶早已出晒名明顯，只看長相的確與伊莎貝·英格朗有幾分相似。最特別之處的是網友挑選了一張朱碧石的側面角度甜笑照片與伊莎貝·英格朗作比較，乍看之下看著伊莎貝·英格朗幾秒真的非常似朱碧石。

朱碧石被指與伊莎貝·英格朗撞樣。（重頭戲微博圖片）

另外，網友亦找來小豬的男子身份模樣與伊莎貝·英格朗作比較，側面仰頭的他與低下頭微笑的伊莎貝·英格朗神態非常相似，就連正面模樣都似到足，絕對會令人傻傻分不清。搞到不少網友都話太巧合了吧，大家在微博留言道：「太像了」﹑「這個撞臉可以的」等，但於終認為朱碧石比較美麗。

事實上，朱碧石與伊莎貝·英格朗相似，好大原因在於二人的深邃五官問題。朱碧石是漢人與原住民阿美族的混血兒，自自然然五官會比起一般人深邃。而伊莎貝·英格朗則是美國血統，自然就會與漢人的五官有好大差別，加上外國人的身材比較高大，她看上自然與朱碧石的身材差不多。

朱碧石的五官是非常深邃。（娛樂圈狂人微博圖片）