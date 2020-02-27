【法證先鋒IV】海俊傑事隔18年再現TVB　當年激靚仔惜形象負面

《法證先鋒IV》在今晚會迎來一位新人物登場，在精英團隊開始要對Monique（鄭希怡飾）的影片作出調查時，聞家希（李施嬅飾）說要先找一個人，這個人便是已經闊別TVB 18年的海俊傑。

海俊傑在《法證先鋒IV》中飾演聲紋專家施見賢，她與李施嬅在劇中有感線情，兩人更加有親熱戲，施嬅在接受訪問時更指兩人最後咀戲的時候也有感覺，證明兩人默契相當好。

兩人感情相當好，早前李施嬅生日，海俊傑更私下為她準備好蛋糕。（受訪者提供）

海俊傑多年沒有在TVB亮相，其實當年他是被力捧的小生，加入TVB的第一部劇《總有出頭天》（1995年）便已經當上男主角。1994年參加無綫及華星合辦的第十三屆新秀歌唱大賽獲得冠軍，然後簽約華星唱片成為歌手並推出新歌《永遠的偶像》，同年獲得1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最有前途男新人銀獎」，輸給後來紅起的古巨基。

當年參加新秀歌唱大賽。（受訪者提供）

歌唱比賽冠軍，第一部劇便男主角，加上英俊外表，海俊傑看似會有一個美好的前途。不過，當年他推出了第一張專輯《微風中的海》後，便再也沒有新碟推出，加入TVB第一部劇後，便只能做些配角、奸角，事關當年不少他「不乖仔」的性格，貪玩，傳聞他當時經常流連夜場，令到公司對他不寄予厚望，甚至放棄。5年後他離開香港，開拍一套內地劇集，由於市場不穩定，他一年後也簽約亞視，在亞視和內地兩邊拍劇，但一直也重回不了初出道的高峰。

海俊傑當年真係幾靚仔。（受訪者提供）

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之後一直在內地登台、拍劇的海俊傑在上年正式回歸香港，並再次推出新歌，也再次簽回TVB拍下《法證先鋒IV》和《逆天奇案》。浪子回頭金不換，當年的壞小子已經變成一個人夫，穩定的婚姻再找回穩定的事業，希望他能帶給觀眾驚喜。