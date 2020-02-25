【法證先鋒IV】女演員扮屍體瞓入真空袋：觀眾千奇唔好亂學！

《法證先鋒IV》播出第二個星期，暫時整體來說不過不失，而且剛公布的收視，第一集跨平台收視竟有37點，不少觀眾以行動支持劇集。在昨日一集的尾段，一眾警員發現一件浮屍，驟眼看下去以為是道具屍體，其實是演員扮屍，相當迫真！

昨晚講到一眾警員在海邊撈起了屍體，並以加壓袋將屍體加壓保存，令到袋中的演員面容扭曲，不似人形！劇中女主角李施嬅亦忍不住大讚該演員：「其中最深刻的一場戲。明天見。#死屍唔易做#法證先鋒4#好專業的演員#謝謝專業演出」

唔止李施嬅，王君馨都留言大讚該演員。（IG@李施嬅）

即刻睇呢場死屍戲，好慘：

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這位演員相信大家都熟悉，就是演《愛·回家之開心速遞》林美香（Mandy）一角而成名的謝芷倫（Jan），2012年加入港視開展其演藝生涯，2014年選港姐加入TVB，雖然靠處境劇彈起，但現在依然多數做配角，今次做死屍雖然戲份不多，但其專業精神的確值得欽佩。

謝芷倫曾參演《愛·回家之開心速遞》，但已退出。（IG@謝芷倫）

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謝芷倫在接受《香港01》訪問時表示，為這場戲化了一個又灰又白的妝，身上又有瘀痕，所以即使自拍了也不敢放上網，怕嚇壞觀眾，她說：「其中幾幕我都要瞓喺空咗嘅膠袋入面，有上網做資料搜集，不過唔係好搵到相關嘅情節，只搵到一些兇案新聞，可見真空袋藏屍這個題材好創新。公司好重視膠袋抽真空這場戲，因為安全問題。喺未開拍之前我有開會預先綵排同練習點樣瞓喺膠袋入面，之後同事再協調點樣抽空個膠袋。」

頸條痕好迫真。（受訪者提供）

即使有綵排，但當真正落場時，謝芷倫也感到害怕，她回想：「其實第一次入膠袋後封左口，我已經有啲驚，抽埋入面空氣時，我就控制住呼吸，最後就要閉氣幾秒，其實抽真空只係停留幾秒，所以係安全嘅，不過觀眾千奇唔好亂學啊！有場外景膠袋戲，我成場都瞓咗喺膠袋入面，當然冇封膠袋口，因為唔想浪費咗岀岀入入嘅時間。好感謝照顧我的幕前幕後同事，他們都好照顧我，驚我焗親，幫我撥涼，畀枕頭我墊住個頭，畀水我飲等等。都瞓咗個幾鐘，唔辛苦，最緊要岀來有效果，夠真！」果然夠專業！

謝芷倫有性感長腿。（IG@謝芷倫）