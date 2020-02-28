【大醬園】一集驚現五大「膠」位　袁文傑長槍變短槍未算最好笑

TVB民初劇集《大醬園》將會在今晚（28日）播出大結局，在近幾集中劇情已經由整醬油發展到找寶藏，不少網民都笑言劇集應改名做《大寶藏》，相當搞笑。而昨晚（27日）播出的一集更「大暴走」，劇情猶如「奪寶奇兵」，當中不少情節都相當不合理，更有網民笑指一集出現五大「膠」位，掀起熱烈討論！

《大醬園》劇情圍繞着佛山醬油業百年老字號萬冠園而展開。（劇照）

但到劇集尾段，劇情已經由整醬油發展到找寶藏，不少網民都笑言劇集應改名做《大寶藏》。（電視截圖）

高專員自爆害死萬啟山

高專員（袁文傑飾）為了得到寶藏，夜探萬家神樓，但就被萬啟山（吳岱融飾）撞破，兩人在糾纏之際，萬啟山突然心絞痛，最後失救而死。原本這件事只有高專員知道，萬家人亦以為萬啟山死因無可疑，不過高專員在昨晚（27日）播出的一集中，竟然突然自爆秘密，自認當晚與萬啟山在神樓發生爭執，最後激到萬啟山病發身亡！

高專員（袁文傑飾）為了得到寶藏，夜探萬家神樓，但就被萬啟山（吳岱融飾）撞破，兩人在糾纏之際，萬啟山突然心絞痛，最後失救而死。（電視截圖）

原本這件事只有高專員知道，萬家人亦以為萬啟山死因無可疑，不過高專員竟然突然自爆秘密，承認最後激到萬啟山病發身亡！（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

得槍者得天下？

高專員苦苦找尋的寶藏中，除了有金銀珠寶之外，還有一支瀝泉槍。翻查資料所示，瀝泉槍是南宋的抗金名將岳飛的兵器。當高專員見到瀝泉槍的時候，即刻雙眼發光，就像自己可以做武林盟主一樣：「得槍者得天下！有咗佢我就可以戰無不勝，我就係南天王，我就係委員長！」其實高專員曾講過找寶藏是為了有更多錢買軍火，試問在現代一支古代的長槍如何敵得過真的洋槍呢？

高專員拿到瀝泉槍好似做到武林盟主咁興奮。（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

拿起長槍即行雷閃電變神話劇？

就在高專員出盡力拔出瀝泉槍後，突然行雷閃電，劈中神樓，整間屋的屋頂、牆、磚一一塌陷，幾秒之間就完全倒塌，相當驚人！不少網民都笑言《大醬園》後期逐漸魔幻，這一幕更突然變成神話劇，想不到一支瀝泉槍可以搞到地動山搖，好神化。

就在高專員出盡力拔出瀝泉槍後，突然行雷閃電，劈中神樓，幾秒後更完全倒塌！（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

長槍竟然剩半支？

高專員拿着瀝泉槍逃到山上，利家瑤（傅嘉莉飾）緊隨其後，兩人更在山上對打，但有眼利的觀眾發現，高專員手上的長槍竟然變成短槍，比起原本的瀝泉槍足足短了一半。明明高專員之前拔起瀝泉槍時，應該是有整個人這麼高，但到對打時就剩半支，難道是斷了？

瀝泉槍明明係長槍。（電視截圖）

點解對打時短咗咁多？（電視截圖）

+ 6 + 5 + 4

高專員衰在安眠藥？

高專員原以為計劃成功，得到寶藏後去找三井先生交易，但在上車前喝了華歌（吳業坤飾）遞上的水後，高專員就不省人事，最後更「自投羅網」，被南京政府捉拿。想不到詭計多端的高專員，最後會因為華歌下了安眠藥的水而功虧一簣，真是一世英明毀於一旦！雖然有不少觀眾認為劇情老土，甚至偏離主題，但劇中演員表現都十分出色，尤其是飾演奸角細么的龔嘉欣令觀眾又愛又恨，即使奸到出汁，但就成功吸引不少人追看，細么的下場絕對是全劇焦點之一！

高專員最後被華歌（吳業坤飾）出賣，被南京政府捉拿。（電視截圖）

飾演奸角細么的龔嘉欣演技大爆發！（YouTube影片截圖）