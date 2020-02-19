【大醬園】龔嘉欣軍裝戲服屬於大帥哥　盤點TVB劇集十款環保道具

TVB劇集《大醬園》劇情越來越緊凑，吸引不少觀眾追看。在劇中飾演奸角細么的龔嘉欣（Katy），為求目的不擇手段，令觀眾睇到咬牙切齒！在日前播出的一集中，細么為勾引高專員（袁文傑飾），學督軍女兒（孫慧雪飾）穿上軍裝，在高專員面前上演當日的邂逅場景，最後更奸計得逞，成功嫁給高專員！

細么（龔嘉欣飾）為勾引高專員（袁文傑飾），學督軍女兒（孫慧雪飾）穿上軍裝，在高專員面前上演當日的邂逅場景。（電視截圖）

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而Katy昨日（18日）就在IG Post出兩張軍裝相，並寫道：「難得帥一次，猜猜戲外這件是那（哪）位前輩的？」相中以軍裝上陣的Katy英氣十足，不少粉絲都大讚有型！而提到戲服的主人，網民紛紛猜測這套軍裝是屬於曾演出劇集《大帥哥》的張衛健。Katy之後亦有在IG Stories中揭曉答案，原來這套軍裝就是「大帥哥」的！

以軍裝上陣的Katy英氣十足，不少粉絲都大讚有型！（IG@kungkaty）

原來就是張衛健在劇集《大帥哥》中的其中一套戲服。（劇照）

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其實過往不少劇集都出現同款道具或戲服，只要細心留意，就會發現不止場景一樣，劇中很多的家具、首飾、碗碟、甚至戲服都是循環再用。以下同大家一起回顧一下在TVB劇集中的「環保」道具：