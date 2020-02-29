【情深深雨濛濛】古巨基自爆曾想辭演何書桓一角：覺得我耽誤大家

改編自瓊瑤經典小說《煙雨濛濛》的劇集《情深深雨濛濛》當年播出之後引發巨大反響，成為內地與台灣收視之冠。（網上圖片）

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瓊瑤嘅小說多次被改編拍成劇集，每每大受歡迎。由古巨基、蘇有朋、趙薇同林心如主演嘅劇集《情深深雨濛濛》，眨下眼已播出近19年，呢日幾位演員亮相內地綜藝節目，古巨基拎出保存多年戲中嘅道具，更自爆曾經諗過辭演何書桓一角：「覺得我耽誤大家。」

劇集《情深深雨濛濛》幾位演員亮相內地綜藝節目《王牌對王牌》。（微博圖片）

2001年播出嘅《情深深雨濛濛》，喺兩岸三地都大受歡迎，古巨基亦憑何書桓一角演藝事業攀上新高，但呢日佢喺節目《王牌對王牌》中透露原來開拍後曾有意辭演，呢件事連戲中拍檔趙薇都唔知情。古巨基話：「開拍之後大概兩個星期左右，想要辭演，我覺得我耽誤大家，這是我第一次拍這麼長篇，是起伏這麼多的一個戲，我覺得我能力不足，我覺得我做不到。」

古巨基第一次公開透露當時曾考慮辭演。（微博＠娛樂圈小師姐）

古巨基一直保留戲中記者證。（微博圖片）

當時古巨基更同助手，即係依家嘅古太講，想同瓊瑤講演唔到落去。好在當時佢打咗個電話俾好朋友，曾經同一間唱片公司嘅梁朝偉，偉仔鼓勵下令基仔重拾信心，無再諗點演繹何書桓，而將自己變成何書桓，最終令劇集及角色都得到空前成功。