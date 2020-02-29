江嘉敏陳曉華劉佩玥自發派口罩　馮盈盈大讚：人間天使正義女神

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，為了防疫，不少市民都四圍撲口罩。日前江嘉敏（Kaman）、陳曉華（Hera）、劉佩玥（Moon）等就去到深水埗，派發防疫物資給長者同街坊，相當有善心！

江嘉敏（Kaman）、陳曉華（Hera）、劉佩玥（Moon）等去到深水埗，派發防疫物資給長者同街坊，相當有善心！（IG@kaman_kong）

Kaman在IG Post出幾張照片，表示見到不少長者因為物資不夠，將口罩重用，大感心噏。而自己在一個半月前訂的口罩原來最終只是騙局，不過幸好身邊有不少朋友相助：「好感動嘅就係有外地朋友見到我俾人呃，都好熱心主動咁幫我訂咗批口罩返嚟，仲有麥玲玲師傅一知道我想派物資，即刻二話不說第二日就送咗幾百支洗手啫喱過嚟。而最開心嘅係，有幾位朋友一聽到我話去派物資，覺都唔瞓，搵晒全家一齊去搵密實袋，收工冇瞓覺就去將啲物資包好一袋袋，真係好好好開心大家出錢又出力去幫人。」

派口罩之餘，仲有派洗手啫喱。（IG@kaman_kong）

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其實Kaman近日一直忙住拍攝新劇《食腦喪B》，捱更抵夜，但她都抽時間出街派口罩：「瞓得3個鐘起身去派口罩其實真係好眼瞓，喺街度拎住幾百袋嘅口罩加洗手啫喱真係有啲重同好熱。但係當見到婆婆伯伯收到口罩嘅時候，睇見佢哋對眼都笑緊咁，再講聲「願主保佑，希望個個身體健康」，真係咩辛苦都唔記得晒。同埋好多婆婆伯伯真係好好，明明自己都冇乜物資，我哋好想送多少少畀佢哋，佢哋都會拒絕，叫我哋分享畀其他有需要嘅人。雖然我哋有嘅物資唔係好多，但我哋希望幫得幾多得幾多，希望我哋咁做可以感染到身邊嘅人去幫更多有需要嘅人。」網民紛紛留言大讚她人美心善，馮盈盈更以Kaman在劇集《大醬園》中的角色高雙雙的人物介紹「人間天使正義女神」來形容她！

Kaman同在劇集《大醬園》中的角色高雙雙一樣，係「人間天使正義女神」！（IG@kaman_kong）

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而Hera就在IG寫道：「感覺好似五餅二魚嘅故事，雖然我哋嘅數量都唔多，但每人幫少少 畀少少，加加埋埋就會好多。係主動派嘅時候，發現好多公公婆婆都會怕麻煩唔想去排隊～亦都會有啲遞俾佢哋嘅時候好怕係要收錢～其實身邊仲有好多人無口罩或者唔夠口罩唔知點解決，大家都可以繼續帶多幾塊口罩出街，遇上有需要嘅人，可以主動送畀佢哋。」幾位女神真是愛心滿滿呀！

真係愛心滿滿！（IG@herachann）

劉佩玥（Moon）都有份派！（IG@arryuu）