【專訪】《造星》Moley、Rain P未能出道漸氣餒：要養家沒辦法！

上回提要，ViuTV助理編導（Production Assistant，簡稱PA）彭嘉桓（Moley）和方震揚（Rain P）為了未圓的演藝夢，先後決定鼓起勇氣參加選秀節目《全民造星》，身邊同事有鼎力支持，也有嗤之以鼻的。踏進選秀節目大門後，參賽者和觀眾的表現和想法是至關重要，擁有「特殊身份」的Moley和Rain P因而面對連串挑戰，連帶家人也受抨擊，有《全民造星》導師說過，那是藝人必須承受的一關。可是，還未正式當上藝人，兩位均在決賽前止步，打回原形繼續做PA，那個演藝夢，遙不可及。究竟未來，Moley和Rain P是選擇堅持，還是妥協，不再尋夢？ 撰文：蒙曉盈 攝影：劉智源 短片：呂榮棟、詹郭敏、陳錦超 剪接：呂榮棟 化妝：Ellie Hung

「造星PA」Moley和Rain P繼續與《香港01》記者大談參賽心情，以及賽後發展。（劉智源攝）

從PA到造星參賽者再做PA

正所謂「人生很多事本來就徒勞無功的」，Moley和Rain P雖然鼓起勇氣參加《造星》，但在決賽前止步，比賽後亦沒有獲得公司青睞，未能搖身一變成為藝人，只能回歸本職做PA。兩人都被花姐問到：「你們是要繼續做PA嗎？習慣嗎？」崩口人忌崩口碗，Moley和Rain P對此頗無奈。「不習慣也沒辦法，要養家。」個性內斂的Rain P乍聽比較不以為意，反而向來表現較進取的Moley神色流露幾分遺憾：「剛比賽仍留在ViuTV是看等不等到一個機會，但現在工作心態慢慢磨蝕，只是為了給家用。」

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雖然Moley和Rain P尚算「闖出名堂」，但ViuTV未有將他們轉職成為藝人，看到MIRROR和ERROR在鏡頭前活躍，兩人怎會不羨慕？（劉智源攝）

現在兩位PA言語間頗為氣餒，其實Moley轉回PA初期態度十分積極，向監製爭取參演節目，例如去年初獲選成為《晚吹—女學生‧吹水班》主持，與駱振偉、嚴祺，以及不同女嘉賓暢談校園逸事，偶爾還能在《晚吹 ── 空肚講宵夜》看到Moley的蹤影，反而剛完成比賽的Rain P仍未有幕前演出機會，看到同事有演出機會，會否有一分半點失落？

Moley完成比賽後，多次向監製爭取，最終成為《晚吹—女學生‧吹水班》3位主持之一，與駱振偉及同樣來自《造星》的嚴祺拍檔。（資料圖片）

「公司又造馬！」Rain P似乎不太介懷，開了個玩笑，然後才認真回答：「我清楚自己的定位是甚麼，你叫我做主持，還要做清談節目實在不太能勝任，你要有突出的定位，別人才能起用你，我發覺自己在這方面沒那麼強，Moley起碼是個敢言的人，我沒有那種定位，其他組不知如何用我吧。」記者撰文之時，Rain P已經着手拍攝新節目，不知道屆時在節目中能否看見Rain P客串？

Rain P對Moley有主持機會未感介懷，認為是自身定位不清晰，所以目前尚未有演出機會。（劉智源攝）

「被人批評都是因為記得我！」

Moley在訪問中說到，參加《全民造星》猶如為自己的熱情加柴，但比賽過後，卻把你的柴一根又一根取走，當事人難免茫然失落，不過幸好身邊同事仍默默支持，不斷為兩人加油打氣，PA工作還比過往順暢不少。

感受最深的必定是工作時間較短的Moley：「結束《造星》後，回到工作崗位，做所有事都得心應手，（可能是）公司大部分人知道是誰，拜托別人辦事，對方都說沒問題，但可能第一次找他幫忙；大多數幕後又會替我不值，又叫我乘勢而上，畢竟被人批評都是因為記得我。」

Moley坦言賽後回歸PA工作，比以往順暢不少，又有幕後出言安慰。（劉智源攝）

至於已經在ViuTV工作一段時間的Rain P與上司和同事的感情固然更深厚，Rain P與監製阿包約定，若在《造星》成功過三關，就能獲得豐富獎勵，而Rain P最終超額完成目標，阿包亦履行承諾，送他製作Rap節拍的機器。不過，Rain P有少許「不滿」:「結束《造星》後，包監製叫我：『阿Rain，是時候要幫手啦！』真是受不了，你給我休息一星期吧！」但記者能從Rain P的說話和表情，仍感受到他們的同儕愛。

Rain P和監製阿包打賭，若能在比賽成功闖三關，便能獲得豐富禮物，最終Rain P超額完成目標。（劉智源攝）

獲邀組男團 Moley婉拒

言歸正傳，既然演藝夢仍未達成，未來的路該如何走？

原來曾經有個男團向Moley招手，希望他能加入，但Moley選擇婉拒機會。「我覺得風格不適合，而且我們又沒有配合過，純粹為組合而組合，至少要相處一下，就算你認識女孩，也要了解一下吧？」現在的Moley有空就會創作Hip-Hop的Rhyme（押韻），亦計劃與製作公司合作拍片，然而，近日正值新型冠狀病毒（又稱：武漢肺炎）肆虐，一切企劃無奈受阻，Moley能夠做的，就是等。

Moley仍未放棄演藝夢，希望能等到一個機會。（劉智源攝）

至於曾經出道的Rain P反而認為參加《全民造星》已經滿足，喜歡嘗試新事物的他正思索開闢新道路：「我打算直接轉行，因為做PA一拍攝便沒有做其他事的時間，所以我覺得是否應該轉新環境，我現在糾結（是否）轉行做司機。」至於他的糾結會否成真，至今仍未能得知，但記者不禁疑問，Rain P身邊的同事又會否捨得放走他呢？

Rain P卻在盤算轉行，嘗試做司機。（劉智源攝）

Moley和Rain P還在訪問中透露《造星》期間被人批評的感受、工作時遇見MIRROR和ERROR的心酸，還有兩人的合作企劃，想了解更多就要點撃睇片。

至於Moley和Rain P最終能否正式成為藝人？這裡沒有甚麼按鈕點撃可見，記者也不是甚麼神算，當然也看不見，所以在此祝願兩人夢想成真。