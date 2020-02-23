【全民造星．專訪】ViuTV PA參賽有特權？　慘被網民連登出Po鬧爆

ViuTV選秀節目《全民造星》系列令你聯想起的關鍵詞，不是「花姐」、「姜濤」，就是「MIRROR」、「ERROR」；不過有一個關鍵詞，無論《全民造星》還是任何選秀節目都會出現，就是「造馬」。 過往我們甚少見到有電視台員工參與選秀節目，當ViuTV助理編導（Production Assistant，簡稱PA）彭嘉桓（Moley）和方震揚（Rain P）參賽，難免引來「造馬」疑雲，認為ViuTV會偏幫兩位員工，所以說兩人是《全民造星》「負皮王」也不誇張。 《全民造星》結束一年多，《全民造星II》也完結數個月，究竟兩人有否獲得一分半點好處？面對海量負評又要乘受多大壓力？《香港01》邀請兩位「造星」PA，大談參賽前後心路歷程。 撰文：蒙曉盈 攝影：劉智源 短片：呂榮棟、詹郭敏、陳錦超 剪接：呂榮棟 化妝：Ellie Hung

Moley和Rain P接受《香港01》訪問，大談參加《全民造星》經歷和賽後發展。（劉智源攝）

Moley和Rain P入職前有幕前演出經驗，Moley是《亞洲星光大道5》參賽者，而Rain P曾是跳唱組合成員，然而未能大紅大紫，兩人為了維持生計而選擇成為PA。為口奔馳不代表完全放棄演藝夢想，2018年中，《全民造星》第一季誕生，Moley和Rain P本來只是節目PA，卻被參賽者豁出去的精神感動，還有身邊同事的鼓勵，於是（被）成為《全民造星》參賽者。

Moley征戰各大街舞場合，又曾參加《亞洲星光大道5》，但為了生計着想，Moley選擇成為PA，希望有朝一日能躋身幕前。（《全民造星》畫面）

Rain P在21歲時，曾以跳唱男團S.W.A.G.成員身份出道，但組合經歷多次人事變動，發展亦平平無奇，他不諱言是出道失敗。（《全民造星II》畫面）

不過作任何重大決定前，誰都會有至少一秒猶豫，Moley和Rain P也不例外。Moley說：「以前在某電視台工作過，即是最大那一間（記者按：嗯，誰都知道是TVB），曾經想過進去做藝員，但一進去，那個經理跟我說：『你不要打算進其他部門，你不要打算做其他事』，所以當時想了整晚，要不要問（參賽）。」過往的工作經驗，令Moley苦惱要不要接受挑戰，但為免後悔一生，決定鼓起勇氣參加節目，最後節目監製爽快答應，Moley才能參與海選並成功入圍。

演藝路上失利，兩人惟有轉戰幕後，從PA做起。（劉智源攝）

Rain P想在幕後學習 《造星I》婉拒花姐邀參賽

「我忐忑的是如何Say No。」當時Rain P才入職一年，比起如何重返幕前，他更想在幕後多多學習，所以他認為參加《全民造星》可能是浪費過去一年努力，即使同事和監製花姐大力鼓勵，Rain P仍選擇不參賽。「我打了三次電話給花姐，頭兩次她叫我考慮一下，又說開會很忙，第三次我說明：『花姐，我不想參加』，所以參加面試後沒有後續。」

有趣的是，一年後《全民造星II》面世，Rain P有感不參賽就會後悔，於是今次竟自告奮勇參加，花姐當然大惑不解，不禁問：「你係咪玩嘢呀？」不過當時花姐要負責管理MIRROR，已經無暇理會Rain P，最終Rain P亦順利參與面試和入圍。

Moley原本是《全民造星》PA，海選過程中激起心中的熱情，於是決定向監製自薦參賽。（ViuTV Facebook）

Rain P與Moley參加過《全民造星》海選，但當時他想專注幕後工作而沒有參賽，結果Rain P受節目參賽者觸動，翌年參加《全民造星II》。（ViuTV Facebook）

停薪留職參賽 自費做道具感吃力

記得花姐曾在《全民造星》提到，ViuTV員工勝出比賽不會獲得獎金獎品，但原來參賽前還需要停薪留職，《全民造星》半年間，Moley和Rain P必須在零收入情況下準備表演，無疑是非常吃力。Rain P所屬的A1組道具實在是天馬行空，不過絕大部分都是自費完成。

「我們甚少問公司幫手做道具，都是自食其力，做自己想做的表演給觀眾。」既然是「食自己」，自然叫身邊好友幫忙，用「友情價」做道具，不過道具連服裝，A1組每人都要支付四位數，Rain P甚至一度考慮做散工賺外快，可惜參加《造星II》實在分身不暇，結果只能作罷。因此，Moley和Rain P不禁忠告：「如果有《全民造星III》，要不有錢，要不儲錢！」

雖然Moley與Rain P多番強調參加《全民造星》毫無優勢和著數，不過到重要關頭，PA的經驗仍有起關鍵作用。（劉智源攝）

《全民造星》系列參賽者要自掏腰包製作道具，例如Rain P所屬的A1組道具頗多，即使碌爆友情卡，每人都要支付四位數費用製作道具。（《全民造星II》畫面）

雖說PA參加節目毫無優勢可言，但也不是完全沒有半點甜頭。Moley在訪問中自爆：「有個表演包含喪屍、疆屍、吸血鬼，於是我打去問服裝間借服裝，做PA好處在於會找到他們幫忙。」而道具多多的Rain P亦有借同事一臂之力慳經費：「《隨意門》那次的頭盔是問同事借《花姐ERROR遊》剩下的道具，其他都是自己搞。」能夠問公司借道具，也算是ViuTV員工的一點福利……吧？

《全民造星》A4組扮鬼扮馬的表演，Moley自爆服裝都是來自ViuTV服裝間。順帶一問，大家能否認出誰是Rain P？（《全民造星》畫面）

A1組道具服裝絕大多數都自食其力，唯一一件來自ViuTV的物品是《隨意門》的頭盔，其實是《花姐ERROR遊》的道具。（《全民造星II》畫面）

在今次訪問中，Moley和Rain P除了談及參賽原因和福利，還大吐苦水提到被網民猛烈批評的感受，Moley和Rain P更被臨場考set機，究竟兩人能否順利完成測試？請立即點撃睇片啦！

Moley和Rain P在訪問期間即場設定相機，究竟表現是否專業？就要點撃睇片啦！（劉智源攝）

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