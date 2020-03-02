劉鑾雄17歲女兒劉秀盈清秀脫俗　獲英國皇家舞蹈學院頒發證書

商人劉鑾雄（大劉）在2016年與甘比註冊結婚後，便向外界宣布與前度呂麗君劃清界線，並且承諾繼續履行父親責任，會負擔呂麗君所生下的女兒劉秀盈（Zoe）和兒子劉子鋒所有的生活費用。大劉當時候強調多年來已贈呂麗君超過20億財富，包括珠寶、現金及物業，她們已可過上富裕生活。

時日飛快，大劉和呂麗君所生下的女兒劉秀盈今年已經17歲了，樣貌與媽媽十足似，尤其是一雙大眼睛，給人感覺文青味重。而Zoe才華洋溢，能歌善舞，她的IG時常發布一些跳芭蕾舞的相片，尤其是一字馬這高難度動作對她來說是「小兒科」。Zoe接受《香港01》訪問時候表示學習了兩年的芭蕾舞，近日更成功由英國皇家舞蹈學院頒發出了證書給她，相當厲害。

Zoe成功拎取英國皇家舞蹈學員頒發的證書。（Ig：zoelau_dancer）

另外Zoe另一個興趣是唱歌，時常拍攝唱歌影片放在YouTube，前年已經錄製首張個人EP，去年聖誕，再出第二張，收錄了三首自彈自唱的作品，相聽她的作品可以去到YouTube觀看。看來Zoe是想向歌手路線出發，不過她解釋目前唱歌只是她的興趣：「我唔確定我將來會唔會成為一位歌手，但我對唱歌呢件事係非常熱愛。因為我現在目前還是專注於學業，沒有打算走進娛樂圈。」

Zoe透露唱歌靈感係來自Kina Grannis和Chloe Moriondo。（IG:zoelau_dancer）

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