【多圖】8歲小朋友曬腹肌震驚網民　原來連家姐都係天才運動員

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近日網上瘋傳一段小孩玩滑板玩到出神入化的片段，瀟灑華麗動作，天真無邪臉容下，卻配上一身健碩肌肉，該名滑板小子經網民起底後，原來是年僅8歲的Ocean Brown，更讓人意想不到是她的胞姊Sky Brown，11歲之齡已經入選英國滑板隊，有機會參加今屆東京奧運，成為史上最年輕的奧運選手。

Ocean只得8歲，卻有著出神入化的滑板技術。（Ocean Brown IG圖片）

Ocean一身肌肉，跟同齡的小朋友截然不同。（Sky Brown IG圖片）

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8歲的Ocean Brown是英日混血兒，他跟11歲的胞姊Sky Brown，均是在日本宮崎縣的海邊出世，二人也是自少接觸衝浪運動，曬得一身古銅色，長期運動下小小年紀已有一身鋼條肌肉，而同樣講究平衡感及騰空力的滑板，也是這對小姊弟的強項，Sky在8歲時已經參加美國的公開賽，而且對手全是成年人，但她完全沒有怯場，可愛樣子加精湛滑板技術，讓她成為運動明星，更奪得了英國滑板代表隊，爭取出戰今屆東京奧運的資格。

Sky是運動型的美少女。（Sky Brown IG圖片）

Sky入選英國滑板隊，更有機會參加今屆東京奧運。（Sky Brown IG圖片）

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由於Sky及Ocean早已成為了不少運動品牌的代言人，加上二人年紀甚輕，仍有成長空間，而滑板項目今年才成為了奧運新增項目，兩姊弟未來肯定可以繼續在滑板運動上發展。不過對於Sky他們來說，能夠快樂玩滑板，已經是最大滿足。

兩姊弟都是天才運動員。（Sky Brown IG圖片）

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