【多圖】「那些年的女神」2R近況大公開　網民激讚︰點解可以咁索

2002年參加歌唱比賽時被星探發掘，後來組成2R出道的兩姊妹Race（黃婉佩，藝名黃婉伶）和Rosanne（黃婉君），現已淡出幕前，數數手指，原來距離她們出道已是18年前的事，近來她們在IG貼出的自拍，再引起網民熱話。

Rosanne同Race當年真係迷倒萬千少男。（網上圖片）

2R在2002年出道後，組成2R，加入樂壇，代表作有《我們的合唱歌》和《第29天》等，同時在2004年參與首部電影《死亡寫真》，妹妹Race獲得2005年香港電影金像獎最佳新演員提名，進軍電影界。Race又拍過多部《四葉草》系列青春偶像劇，兩姊妹絕對稱得上是「那些年的女神」！2007年，她們簽了新的經理人，作個人發展，Rosanne到北京電影學院修讀為期半年的導演課程，而Race則到台灣和內地拍青春劇。

Rosanne做幸福人妻之餘，同時開創自己的事業。（Instargram@rosannewong）

Race外表同當年零分別，勁靚女！（Instargram@missracewong）

眨眼間，Rosanne原來已經40歲，而妹妹Race也37歲，不過，有網民發現她們貼到IG的近照跟以往除了更添成熟美外，分別不大，Keep得好好，比起以前反而更有女人味。Rosanne在2009年跟牙醫男友白恩庭（Derek）在新加坡結婚，現在她已是兩子之母。原來Rosanne現在一家人定居香港，跟老公一起在中環開設牙科診所，她也在社交平台透露自己即將會推出母嬰品牌，進軍商界。

Race同妹妹Rhonda合作做生意搞得有聲有色。（Instargram@missracewong）

而妹妹Race，早年有更多幕前發展，拍電影和電視劇，更曾憑電影《性工作者2：我不賣身·我賣子宮》的演出，獲提名第28屆香港電影金像獎最佳女配角。感情方面，Race在2005年跟新加坡富商陳靖諧結婚，但4年後離婚收場，其後跟向佐的戀情也轟動一時，不過二人最終分手。2016年Race與比她大19年的新加坡富商David Loh結婚，2017年誕下女女Cara。Race近年跟妹妹Rhonda創業，發展關於房地產的科技平台，更有得獎，從女星轉型為商界女強人，非常厲害。而且Rosanne和Race跟以往一樣漂亮，獲網民大讚勁靚女！

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