雖然女子組合2R已經淡出娛圈多年,但好多粉絲都好關心Race(黃婉佩,藝名黃婉伶)和Rosanne(黃婉君)的動向,尤其是近年以商界女強人形象示人的Race。近年主力從事地產生意的Race在2016年下嫁新加坡富商David Loh後一直婚姻生活美滿,今日(26/11)是兩人的三周年「皮婚」紀念,她亦有在社交平台放閃,更透露老公千里送鮮花,物輕情義重:「Today's my wedding anniversary but I have to be in Manila for work and my sweet hubby sent flowers over to where I'm dining at.(今天是結婚周年紀念,雖然我要到馬尼拉工作,但我的Sweet爆老公都有專誠送花到我食晚飯的地方)」又大讚老公體貼,事事支持她。

