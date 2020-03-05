【星級日日瘦】台甜美藝人大元曬背肌　靠三招減走嬰兒肥

大元一向走甜美路線。（IG：@dayuanlin）

大元不時大派福利照。（IG：@dayuanlin）

台灣女團Popu Lady成員大元（林盈臻），由節目《大學生了沒》出道，眨下眼已經十年。當年大元仲有點嬰兒肥，包包面加身形圓潤，經過努力減肥下已經變成V面美女，原來仲練得靚背肌，呢日佢上載健身照嚇窒唔少網友﹗

剛出道時大元係有點BABY FAT。（IG：@dayuanlin）

大元背肌線條練得好靚，不過就嚇窒大元媽媽。（IG：@dayuanlin）

大元上載兩張喺健身室影嘅相留言話：「來一張昨天教練幫拍超像舉重選手的背影，本來還擔心這個背影太猛烈完全沒有背殺的感覺，但聽到朋友們陸續稱讚我的背肌後我就安心的放了﹗媽媽看到後只說醜，希望真的只有我覺得有點可怕。畢竟最近很少健身我也不知這背肌發生什麼事了，確認不是背殺無誤。」見到佢背肌線條練得相當靚，唔少網友都表示非常羨慕。

初出道嘅大元有點嬰兒肥。（IG：@dayuanlin）

上鏡時靠髮型遮面。（影片截圖）

其實大元一直行甜美路線，少少嬰兒肥只會增加可愛鄰家感覺。但出道時間漸長亦開始減肥之路。大元曾經分享過自己都行過唔少冤枉路，最終靠3個方法成功瘦身不瘦胸﹗

控制三餐份量：早餐吃得最豐富，中午減少澱粉量，晚餐則完全不碰澱粉，以青菜根湯為主。奇異果減肥法：多喝開水，每日食兩個帶皮奇異果，食之前一定要將皮清洗乾淨，不但有助於新陳代謝，亦令皮膚狀況有改善。多做運動：定時到健身室，在家可以做深蹲、仰臥起坐等

大元經常去做運動。（IG：@dayuanlin）

大元靠三招成功瘦身不瘦胸。（IG：@dayuanlin）