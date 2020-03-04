【慶餘年】父親公司被收購獲利5億　張若昀成隱形富二代　

范閒住嘅大宅有個非常大嘅花園，現實中，張若昀嘅四合院式別墅亦都唔弱。

張若昀喺《慶餘年》中飾演嘅范閑雖然係私生子，但從小到大豐衣足食兼有大宅住。現實中，張若昀其實亦都係一名少爺，因為早前佢爸爸張健既係有名導演之外，亦係傳播公司董事長，公司早年被一間上市公司收購，從中獲利5億多。雖然去年曾有張父欠債嘅新聞傳出，但一直未有得到證實。

呢個係廚房，可惜張若昀唔係好識煮嘢。

張若昀2017年參演綜藝節目《花兒與少年》，曾招呼陳柏霖到其家中作客，而當時「張若昀 四合院」一詞即時成為熱搜，要知道，北京嘅四合院僅存係以億元起首，兼且唔係想買就有。不過，後來有網友就指出張若昀所住嘅「四合院」，其實係位於順義中央別墅區嘅歐陸苑，屋苑內嘅獨立屋最小都有200平方米(四房兩廳)，現時市價約為1,500萬人民幣，而養Husky嘅張若昀，選擇有大花園嘅獨立屋別墅，市價約為2,000萬。就《花兒與少年》片段所見，張若昀嘅屋企設計十分簡潔，除有納壁爐之外，最好笑係仲竟有一部電單車以及一組交通燈。有傳張若昀接拍三季共150集嘅《慶餘年》片酬約3,800萬，相信無論電單車抑或係跑車，佢都絕對有能力可以擺到入屋。

呢個係其中一個客廳，有壁爐之餘，仲有部電單車。