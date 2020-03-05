鄧紫棋新歌自揭情史爆喊拍MV　剖析獅子女愛情觀：對人歡笑背人愁

鄧紫棋為校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》演唱主題曲〈很久以後〉，而這也是她首次創作並演唱華語電影主題曲，她形容這首歌是「所有傷痛留在自己心裡去扛，看起來很堅強、很勇敢地走出傷痛，其實內心一直在滴血」，歌曲正是來自她過去一段深刻戀情的體悟，拍攝MV時她數度感傷落淚。

鄧紫棋拍攝MV時數度感傷落淚。（〈很久以後〉MV截圖）

+ 6 + 5 + 4

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》由陳妤和曹佑寧攜手演出，鄧紫棋在看了電影初剪版本後就答應獻作並獻唱；而主題曲寫的也是她的往日情：「我曾經有一段很深刻的愛情，在我必須要去終結，不是我必須去終結它，是人家必須要跟我終結的時候，我就是一付我非常體諒你、我知道、我懂… 所以這首歌對我來說，寫下來是對我的一個治癒，雖然我分享的關係已過去挺長一段時間，可是我在寫這首歌的時候，回憶不停浮現在我面前…」

MV赴菁桐小鎮取景。（〈很久以後〉MV截圖）

MV赴菁桐小鎮取景，鄧紫棋說：「這是我第一次來到這裡，很美，小小的車站、很有感覺的石橋和日式古蹟，感受到這裡就是個很有故事的地方。」在拍攝的過程中，鄧紫棋多次情緒到位秒落淚，讓全場都能感受到她投入的情緒。

鄧紫棋讚菁桐小鎮的石橋和日式古蹟很有感覺。（〈很久以後〉MV截圖）

鄧紫棋解剖自己對人歡喜背人愁的獅子座特性：「我不開心的時候我不會在鏡頭前和在不熟悉的人面前表露，但也有很多時候，在我很愛的對象面前，我也會因為不想對方擔心，或是礙於面子，反而表現出我沒事的樣子，就是比較高冷，這有時候是一個比較孤獨的狀態…就好像一隻貓一樣。」

導演特別安排了一隻漂亮的貓咪到拍攝現場和鄧紫棋對戲。（〈很久以後〉MV截圖）

拍攝MV時，導演特別安排了一隻漂亮的貓咪到拍攝現場和鄧紫棋對戲，只是鄧紫棋從小就有一點怕動物，但因為這隻貓咪格外乖巧，放到她身上就動也不動任她摸，互動溫馨、自然，讓她能安心地完成拍攝。〈很久以後〉MV已於YouTube上架。

點圖看更多鄧紫棋美照▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

超糗！薛之謙網店宣傳照 被抓包抄襲鮮肉偶像單曲封面

台北流行音樂中心首屆執行長 彭季康出任

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】