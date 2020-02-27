「小鄧紫棋」高中照曝光！外形全面進化震驚網民　蕾菈IG尷尬回應

台灣網紅蕾菈（Lyla）是網紅團體「反骨男孩」成員之一，也有「小鄧紫棋」稱號，擁有中東混血基因，深邃五官和前凸後翹火辣身材，每次PO出美照都讓男粉絲暴動不已。近日有網友發現多年前和妹妹一起在麥當勞拍的照片，合照的店員和蕾菈長得幾乎一模一樣，好奇PO網問：「反骨蕾拉以前是不是有在麥當勞上班啊？」

Dcard近日有網友PO出多年前的照片，當時原PO和妹妹一起參加麥當勞體驗營，和某位麥當勞店員合照，最近Facebook跳出動態回顧，他一看才驚覺這個店員和蕾菈長得超像，原PO因為不敢確定，便發文問：「反骨蕾拉以前是不是有在麥當勞上班啊？真的長得超像的啦，如果不是本人會刪文。」

網民社交平台彈出陳年出土照，細睇竟然係蕾菈少女照？（點圖放大▼▼▼）

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沒想到這個PO文意外釣出本尊，蕾菈在自己的IG也承認以前就是麥當勞店員：「以前在麥當勞的時候，因為喜歡小孩子所以當麥當勞姐姐，現在居然照片被翻出來哈哈哈，但那時候才高中，還有嬰兒肥，拜託先別笑。」只見當年蕾菈的確臉還有些圓潤，鼻子也肉肉的，但五官還是十分立體，仍是美人胚子。

蕾菈在IG限時動態回應。（IG@la.112814）

蕾菈生完小孩約兩年後，工作不太穩定，加上迷上玩手遊與看劇，時常吃宵夜，那時期的食量可以一餐吃兩份速食店套餐，結果體重曾飆到66.5公斤，一直被說胖，受到很多打擊後決心減肥。她當時遇到健身教練告知她是水腫型肥胖，要求她維持至少每天喝2000cc的水，加上盡量戒澱粉。

蕾菈受到很多打擊後決心減肥。（IG@la.112814）

+ 21 + 20 + 19

蕾菈說，自己若吃少量的飯或麵同餐就不吃其他澱粉類食物，還有戒糖都不喝含糖的飲料，就這樣持續1年讓她成功減重20公斤。雞排妹認同控制飲食減重，建議大家戒含糖飲料，澱粉先分量減半就好，加上她瘦身的飲食規則秘訣，就是一天吃多少重量的肉就吃等重的蔬菜。

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