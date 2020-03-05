吳建豪突然剃眉驚變「無眉人」　近照大變樣嚇親粉絲

現年41歲的吳建豪（Vanness）當年在劇集《流星花園》中憑着迷人的單眼皮及健碩身形成功俘虜不少粉絲，去年在電影《葉問4》中飾演華裔美國軍官亦大獲好評。日前Vanness在IG Stories中分享近況，片中的他驚變「無眉人」，驚人面貌嚇親不少人！

吳建豪（Vanness）在去年上映的電影《葉問4》中飾演華裔美國軍官。（劇照）

片中身穿紅色連帽衛衣的Vanness躺在梳化上，他起初用手遮住上半臉，之後他將手移開，驚見他兩條眉毛完全消失，瞬間化身成「無眉人」，其後他在將鏡頭拉遠露出整張臉，未知是否因為沒有眉毛及角度的關係，Vanness的五官比例變得很奇怪，不少粉絲都表示有點驚嚇：「有一剎那被嚇到了」、「有點像蛇精臉」、「怎麼想不開呢」。

Vanness驚變「無眉人」，嚇親不少人！（IG@vannesswu）

其實Vanness一向都是濃眉，但在他與唐嫣合作拍攝的古裝劇《錦繡未央》中，不少網民都認為他的濃眉相當搶鏡，似足蠟筆小新，令人難以投入劇情。再加上他在劇中的造型紥住高高的辮子頭，令原本的單眼皮感覺更像鳳眼，網民笑言他是不是得罪化妝師，更封他為史上最醜的古裝劇男二。不過昨日（4日）Vanness又更新IG Stories，片中的他似乎在做Facial，但原本以為被剃的眉毛卻一如往常地呈現在他的臉上，看來之前無眉的造型可能只是特效，並非真的剃光，粉絲可以安心啦。

其實Vanness一向都是濃眉，但他在古裝劇《錦繡未央》中的造型就被網民狠批，更封他為史上最醜的古裝劇男二。（劇照）

眉毛又出現返！（IG@vannesswu）