Kylie Jenner曬姊妹同框性感泳照　畸形腳趾意外成為焦點

美國真人騷女星Kylie Jenner雖然年僅22歲，但年紀輕輕的她非常有生意頭腦，利用自己的社交媒體影響力創立自家美妝品牌，經營得有聲有色，去年更以10億美元（約77.7億港元）身家躋身全球富豪榜第2057位，成為「全球最年輕億萬富翁」。Kylie在IG坐擁1.6億粉絲，擁有超高人氣，一舉一動都備受關注。日前Kylie在IG Post出一系列與名模家姐Kendall Jenner及幾位好友在巴哈馬度假的靚相，但其中她右腳的畸形腳趾卻意外成為焦點！

Kylie Jenner與名模家姐Kendall Jenner在巴哈馬度假。（IG@kyliejenner）

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相中的Kylie與Kendall身穿同色不同款的一件頭泳衣，超高衩的設計完美展現兩人的Fit爆身材，Kendall的一雙長腿及蜜桃臀相當搶鏡，已為人母的Kylie亦保養得宜，呈現出豐腴美態。不過有眼利的網民發現Kylie右腳的中指異常短小，比例相當奇怪，更掀起網民熱烈討論！

Kylie與Kendall身形Fit爆，但有眼利的網民發現Kylie右腳的中指異常短小，比例相當奇怪，更掀起網民熱烈討論！（IG@kyliejenner）

Kylie在IG Stories中Post出一系列短片解釋，自己是在中學時期不小心弄斷中指，但一直未完全康復。（IG影片截圖）

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Kylie之後在IG回覆表示自己是在中學時期不小心弄斷中指，但一直未完全康復，還叫大家不要再討論。其後她在IG Stories中再Post出一系列短片解釋，Kylie將鏡頭近拍雙腳，並講道：「每個人都為我的腳趾而來，我的腳很可愛。我在中學時弄斷中指，你只能等它慢慢痊癒，所以當我把腳趾翹起來時，中指就會比較短。」除了解釋之外，Kylie更為十隻腳趾命名，而且所有名字都是以T開頭，以搞笑的態度回應網民的質疑！

Kylie更為十隻腳趾命名，相當搞笑。（IG影片截圖）