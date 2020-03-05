Justin Bieber玩快問快答不忘放閃　愛妻宣言贏得全場掌聲

加拿大天王Justin Bieber與超模太太Hailey Bieber婚後一直非常恩愛，兩人經常在IG放閃，羡煞旁人。Justin日前上節目《The Ellen Show》接受快問快答挑戰時，不但多次提到老婆，言語之間更甜蜜滿瀉。當被問到婚後計劃生幾個小朋友時，Justin的回答贏得全場掌聲，更獲主持人Ellen DeGeneres大讚！

Justin Bieber日前上節目《The Ellen Show》接受快問快答挑戰。（YouTube影片截圖）

Justin在日前度過了26歲生日，Hailey當日在IG Post了一系列兩人的合照，大曬恩愛。而Justin在節目中就透露自己過了一個完美的生日，Hailey將屋企佈置得十分華麗，之後兩人一起看電影，度過了浪漫的一夜。對於之前一直被批評的鬍鬚Look，Justin就表示暫時不會再留鬚，因為老婆不喜歡。他更自言最自豪的身體部位是臀部，但就笑指是屬於老婆的，叫大家不要覬覦。

Hailey在Justin生日當日在IG Post了一系列兩人的合照，大曬恩愛！（IG@haileybieber）

不少粉絲都對Justin的鬍鬚Look感不滿，原來Hailey都唔鍾意。（IG@haileybieber）

+ 9 + 8 + 7

Justin同老婆Hailey一起經歷過低潮後終成眷屬，外界當然都好關心他們的生B計劃，當被問到婚後計劃生幾個小朋友時，Justin答道：「我想這取決於Hailey，因為是她的身體。」這番愛妻宣言令一向致力於性別議題的Ellen都大讚：「好答案！」更贏得全場掌聲！不少網民都認為Justin尊重女性的態度值得學習，更紛紛送上祝福，希望兩人一直甜蜜幸福！

當被問到婚後計劃生幾個小朋友時，Justin答道：「我想這取決於Hailey，因為是她的身體。」（YouTube影片截圖）