【新冠肺炎】台網紅阿圓再就沒戴口罩道歉：覺得全世界都討厭我！

台灣Youtuber「一隻阿圓」早前從韓國返台灣後，沒有自我隔離14天，隨後出席《走鐘獎頒獎典禮》活動，全程沒有穿戴口罩，還網上post相與多位Youtuber有親密接觸。事後遭到網友發現她這舉動，然後被大批網友到她的社交網站紛紛責罵行為「自私」。雖然之後她在社交網站發文道歉，並表示會自我隔離14天，但當時候網友不太接受她的道歉。

阿圓韓國回台灣後，沒有自我隔離14天便出席《走鐘獎頒獎典禮》。（IG：nanaciaociao）

昨天（7日）是阿圓自我隔離的第14天，事後她隨即在YouTube出影片再一次向外界道歉。

影片長達8分鐘，阿圓再次回應事件，指她令很多人不安和網友不開心，在這裏向大家道歉，「有網友善意提醒我，我卻刪了帖文，我覺得這一些可能是大家比較感到失望或者大家覺得我為什麼會有這些行為等不開心的原因。」

今次阿圓道歉，大家又接唔接受？（YouTube）

曾在IG道歉 網民不收貨

事實上，阿圓早前已在IG道歉過一次，可惜網友不太接受她的道歉，覺得她這是自私行為和沒有誠意，片中她說到這部份時候忍不住落淚，她說這段時間有在好好的思考：「是不是因為我的個性關係令到這次出這麼大的錯，還有網友給我的建議我用筆記記下來，希望接下來會用更好的我跟大家見面。這段時間我很難過，我不知跟誰說我的心情，在深夜時我會很害怕，會覺得全世界都討厭我，但是也因為有這段時間，我也好好反省自己，也勇敢把留言打開來看，雖然看完會很難過，但網友是想讓我變得更好，再次跟大家說對不起。」

網紅阿圓韓國返台冇隔離就出席頒獎禮 fb發文：真的很抱歉

阿圓影片中喊咗好耐。（YouTube）

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