網紅阿圓韓國返台冇隔離就出席頒獎禮 　fb發文：真的很抱歉

最近阿圓同網友們有爭吵。（Ig：nanaciaociao）

台灣網紅阿圓近日與網友鬧翻，甚至在網上刪掉了網友們的留言，令她人氣迅速下滑。今天（2日）她終於在社交網站上與大家道歉。事緣是早前阿圓出席台灣《走鐘獎頒獎典禮》原本是沒有問題的，可是她卻違反了自主健康管理的相關規定，因為她在2月20日時候前往韓國工作。她說那時候韓國隊的疫情逐漸升溫，韓國也列入二級警告，所以便選擇趁早改機票回台灣。回到台灣後的她說根據衛福部的建議，一、二級警告區域不需要居家檢疫 14 天。但是外出要配戴口罩。而她在未全程配戴外科口罩的狀況下，出席了走鐘獎活動，並和大家有了密集的互動這是她最大的疏忽。

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然後網友發現了便在她的社交網站紛紛留言和她說這件事情，阿圓選擇先道歉說：「網友們的留言，其實一直都是良善的提醒，但卻在我一時的情緒下，做出了負面的解讀，並輕率地刪除了留言。在與朋友們的討論後，我已理解到網友們的想法與提醒，接下來我也會好好調整我的心態，做出行動。待會我將前往台大醫院進行篩檢，本週六回國自主管理期滿之前，我會全程待在自己家中，並做好自我檢控，勤洗手，早晚各量體溫一次，謝謝大家的關心，再次道歉。」

雖然阿圓誠心道歉了，一小部份網友很體諒她，可是大部份網友並不太接受她的道歉，紛紛說，「沒有自知，還去大型活動！再來下跪認錯，如果你有了病原體！我看妳怎麼跟那些人道歉。」、「這不是道歉就能解決的吧。」、如果後來發現傳染，現在道歉也於事無補，總歸一句就是自私。」阿圓這次的行為確實得不到大部份網友原諒，接下來應該要深潛一下吧。

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