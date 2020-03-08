【開心速遞】演刁蠻女Dion獲讚　黃碧蓮能否完成三年演員夢？

《愛·回家之開心速遞》中的大龍生（羅樂林飾）花心成性，除了有四房人外，更不時在外拈花惹草，最近又招來一位辣椒人物Dion，Dion是大龍生在意大利老朋友的女兒，卻對大龍生起了興趣，因此不計距離飛到香港為報復四房馬美娜（何綺雲飾），因她覺得Ma姐破壞了自己與大龍生之間的約會。

在上集講到，Dion在女廁向Ma姐潑洗腳水，其刁蠻兇恨的性格令網民大呼過癮，需要廣東話有點不太正，但網民依然對這位演員大力讚好。

Dion寸Ma姐係中女。（螢幕截圖）

重溫精彩一幕：

+ 8 + 7 + 6

其實飾演Dion的黃碧蓮已經是第四次進入《愛·回家之開心速遞》劇組，四次也是不同角色，第一次是名字都沒有的美容用品店店員；第二次是飾演朱天梯之前女友周芷若；第三次是護士章希文；今次則比較重戲份的大龍生女伴Dion。

黃碧蓮已經第四次入《愛·回家之開心速遞》劇組。（IG@黃碧蓮）

黃碧蓮大家未必會很熟悉，2012年參加過《溫哥華華裔小姐競選》，之後來港參加《2014年度香港小姐競選》，加入TVB後一直以主持為主要工作，就算有劇拍都是大閒角。她在上年曾經接受《香港01》訪問時說過：「其實我嚟香港發展最大心願係拍劇，可能有人覺得我講廣東話唔正，亦係我最大障礙，就因為咁可能少咗演出機會。不過我自己覺得講唔正，亦係我一個特點，雖然有啲稿我唔識睇，但都有拼音，所以都冇問題。我會再畀多三年時間自己有冇突破，睇吓再有冇機會拍劇，然後再決定發展路向。」

如今的三年時間已過一年，雖然仍未有重要角色，但今次在《愛·回家之開心速遞》算是比較突出，希望她之後會多點機會。

黃碧蓮（Linna）經由參加《2012年溫哥華華裔小姐競選》時奪得亞軍而入行，之後更主持過兒童節目《Think Big 天地》、《今期流行》、《安樂蝸》等節目，在網上也十分有人氣。（IG@derplinna）