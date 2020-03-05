【法證先鋒IV】蘭姨黎燕珊有段遺憾婚姻　囡囡遺傳良好基因做空姐

《法證先鋒IV》飾演蘭姨的黎燕珊在劇中展現十分悲情的一面，因浩仔（楊潮凱飾）中度弱智兼多年不見，背後卻隱藏著一段悲辛，令人落淚。現實中，黎燕珊也經歷一段不美滿婚姻，要獨自湊大兩個仔女，現時仔女已大，其中大女更遺傳她的良好基因，現職空姐的她被網民大讚靚女。

黎燕珊在戲中相當悲慘。（螢幕截圖）

黎燕珊於1992年與劉永結婚，兩人由邵氏年代認識，後來一起加入亞視，曾合作過《成吉思汗》。黎燕珊在下嫁劉永後便慢慢退出娛樂圈，其後更誕下一名女兒和一名兒子，但在2000年兩人關係開始惡化，當時黎燕珊更向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女，而劉永其後曾經在媒體面前哭著跟黎燕珊表示悔意，但兩人仍然於2004年正式離婚。

劉永之後再同內地女子黃麗燕結婚，一家四口於深圳定居，而兩個仔就喺香港國際學校讀書。（微博圖片）

離婚後，黎燕珊獨力揍大兩名兒女，她曾經訪問中提及飾演《法證先鋒IV》蘭姨角色是身同感受，同樣是單親媽媽，面對的問題大同小異。當時黎燕珊除了復戍影壇，更要當上保險從業員維持生計，幸好現在兩名兒女都大了，女兒遺傳了她的良好基因，更當上了空姐，兒子則在英國讀書，前途無限。

現職空姐嘅囡囡劉詠詩。（IG@劉詠詩）